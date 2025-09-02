Nur 29,99 Euro: Ultra-beliebten PS5-Bestseller für kurze Zeit mit 40 % Rabatt bei Amazon schnappen

Bei Amazon schnappt ihr euch jetzt ein populäres PS5-Spiel zum Schnäppchenpreis von nur 29,99 Euro: Disney Dreamlight Valley ist jetzt deutlich günstiger. Die liebevolle Lebenssimulation verbindet die magische Welt von Disney und Pixar mit entspanntem Gameplay und umfangreichen Gestaltungsmöglichkeiten. Die Cozy Edition bringt dabei zusätzliche physische und digitale Inhalte mit sich.

Diese besondere Edition richtet sich an Fans von Disney und Pixar, die in die Welt des Traumlicht-Tals eintauchen möchten. Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition 🛒 kombiniert Elemente aus dem Life-Sim- und Adventure-Genre und bietet sowohl entspannende als auch herausfordernde Spielmomente. Mit seiner Vielzahl an Inhalten und regelmäßigen Updates verspricht es langanhaltenden Spielspaß für unterschiedliche Altersgruppen.

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition – Beliebtes PS5-Spiel im Amazon-Angebot

Die Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition bietet nicht nur das Basisspiel, sondern auch exklusive Zusatzinhalte im Gesamtwert von etwa 80 Euro. Dazu gehören satte 14.500 Mondsteine als Ingame-Währung, ein Cottage-Haus als Skin sowie fünf exklusive Tierbegleiter-Skins. Hinzu gesellt sich ein cooles doppelseitiges Sammlerposter. Bei Amazon zahlt ihr jetzt fast die Hälfte für das beliebte PS5-Spiel, das sich sogar einen Platz in den Bestsellern des Versandhauses sichert:

Das Gameplay fokussiert sich auf den Wiederaufbau des Dreamlight Valley, nachdem das mysteriöse Vergesse“ das einst idyllische Land überwuchert hat. Ihr befreit verschiedene Bereiche, löst Rätsel und bringt bekannte Disney- und Pixar-Charaktere zurück in das Tal. Die Spielmechanik ähnelt anderen Lebenssimulationen: Ihr sammelt Ressourcen, baut Strukturen auf und pflegt Freundschaften mit den verschiedenen Figuren.

Besonders hervorzuheben ist die kreative Freiheit bei der Gestaltung eures Tals. Mit Tausenden von Dekorationselementen und vollständig anpassbaren Layouts könnt ihr eure eigene Disney-Welt erschaffen. Die Charaktere bieten dabei unterschiedliche Aktivitäten: Mit WALL-E gärtnert ihr, mit Remy kocht ihr und mit Goofy entspannt ihr beim Angeln. Diese Vielfalt sorgt für langanhaltende Motivation.

Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition 🛒 wird kontinuierlich mit neuen Inhalten erweitert. Regelmäßige Updates bringen zusätzliche Charaktere, Kleidungsstücke und Events ins Spiel. Die Entwickler*innen haben bereits angekündigt, das Spiel über Jahre hinweg mit frischen Inhalten zu versorgen, was den Langzeitwert erheblich steigert.

Passende Ergänzungen für euer Gaming-Erlebnis

Für Sammler*innen und Fans bieten sich thematisch passende Merchandise-Artikel an. Disney-Figuren, Poster oder Kleidungsstücke ergänzen das Gaming-Erlebnis und schaffen eine stimmungsvolle Atmosphäre im Spielbereich. Besonders die in der Cozy Edition enthaltenen physischen Gegenstände wie Poster und Sticker harmonieren gut mit weiteren Sammlerobjekten.

Passendes PS5-Zubehör findet ihr derweil hier:

Wollt ihr euch die Disney Dreamlight Valley: Cozy Edition 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch allerdings beeilen: Der Deal für das PS5-Spiel auf Amazon ist nur zeitlich begrenzt verfügbar, ehe ihr wieder den ursprünglichen Preis zahlen müsst.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.