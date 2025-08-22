Nur 29,99 statt 59,99 Euro: Preisgekröntes Nintendo Switch-Spiel jetzt für die Hälfte schnappen

MediaMarkt reduziert aktuell den Preis für ein gefeiertes Nintendo Switch-Spiel um die Hälfte: Unicorn Overlord kostet ursprünglich 59,99 Euro, ist jetzt aber für attraktive 29,99 Euro zu haben. Damit bietet sich euch die Gelegenheit, das preisgekrönte taktische Rollenspiel aus dem Hause Atlus und Vanillaware zu einem deutlich reduzierten Preis zu erwerben.

Unicorn Overlord 🛒 stammt von den kreativen Köpfen hinter nicht minder erfolgreichen Titeln wie 13 Sentinels: Aegis Rim und Odin Sphere. Als Gewinner des Japan Game Award 2024 für Excellence und als Nominierter für The Game Award in der Kategorie Best Sim/Strategy hat sich der Titel bereits einen Namen in der Gaming-Community gemacht.

Gefeiertes Nintendo Switch-Spiel jetzt für die Hälfte bei MediaMarkt mitnehmen

Unicorn Overlord verknüpft klassisches taktisches Rollenspiel mit modernen Gameplay-Elementen und bietet somit ein einzigartiges Fantasy-Erlebnis. Das Nintendo Switch-Spiel entführt euch in eine epische Welt voller Magie und Abenteuer. Ihr übernehmt die Rolle eines mutigen Helden, der sein rechtmäßiges Königreich zurückerobern muss. Bei MediaMarkt schnappt ihr euch den von Fans wie Kritiker*innen hochgelobten Titel gerade für gut die Hälfte seines ursprünglichen Preises:

Das Herzstück des Spiels bildet das innovative Kampfsystem, das Echtzeit-Strategie mit taktischen Elementen geschickt verknüpft. Auf dem Schlachtfeld müssen beide Seiten versuchen, die gegnerische Stellung einzunehmen, während ihr als Kommandant*in entscheidet, welche Einheiten wann und wo eingesetzt werden. Der Sieg wird durch das Erreichen bestimmter Bedingungen errungen, beispielsweise durch den Fall des gegnerischen Generals.

Ein besonderes Merkmal von Unicorn Overlord 🛒 ist die umfangreiche Charakterauswahl. Mit über 60 einzigartigen Figuren könnt ihr eine vielfältige Armee zusammenstellen, die von Menschen und Elfen bis hin zu mächtigen Bestien und himmlischen Engeln reicht. Diese Vielfalt ermöglicht es, unterschiedliche Strategien zu entwickeln und Einheiten nach euren Vorstellungen anzupassen.

Die Gefechte beginnen automatisch, wenn eure Einheiten auf feindliche Truppen treffen. Dabei koordiniert ihr die Taktik einer Einheit im Voraus durch Bedingungen, die bestimmen, wann und wie Fähigkeiten vorprogrammiert zum Einsatz kommen. Durch die geschickte Abstimmung von Klassen und Skills eurer Verbündeten stellt ihr für jede Situation die optimale Einheit zusammen.

Das Nintendo Switch-Spiel zeichnet sich außerdem durch seine kunstvolle Präsentation aus, die typisch für Vanillaware-Titel ist und mit detailreichen, handgezeichneten Animationen begeistert. Wollt ihr euch Unicorn Overlord 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch allerdings beeilen: Das Angebot bei MediaMarkt ist nur für eine kurze Zeit verfügbar.

