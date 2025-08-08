3 PS5-Spiele für nur 22 Euro: Beliebtes Bundle bei Amazon jetzt zum Schnäppchenpreis sichern

Amazon bietet derzeit ein verlockendes Angebot für PS5-Spiele an, das sich besonders für Fans klassischer Comic-Adaptionen lohnt, aber auch für alle anderen interessant sein dürfte. Die Asterix & Obelix XXL: Collection vereint drei vollständige Abenteuer der beliebten gallischen Helden in einer umfassenden Sammlung für Sonys Spielekonsole. Der Preis ist von 49,99 Euro auf nur noch 21,70 Euro gesunken, was einer Ersparnis von über 50 Prozent entspricht.

Die französische Entwicklerstudio Microids hat sich auf die Umsetzung von Lizenzspielereien spezialisiert und dabei bereits mehrfach bewiesen, dass nostalgische Inhalte durchaus zeitgemäß präsentiert werden können. Mit der Asterix & Obelix XXL: Collection 🛒 erhalten Spielerinnen und Spieler Zugang zu überarbeiteten Versionen klassischer Action-Adventures, die sowohl langjährige Fans der Comic-Serie als auch Neueinsteiger ansprechen dürften.

Nur 21,70 statt 49,99 Euro: Starkes Bundle mit 3 PS5-Spielen im Amazon-Angebot

Die Asterix & Obelix XXL: Collection umfasst drei eigenständige Titel, die unterschiedliche Spielmechaniken und Erzählansätze verfolgen. Das erste Spiel, Asterix & Obelix XXL: Romastered, präsentiert sich als vollständige Neuauflage des ursprünglichen Titels mit verbesserter Grafik und optimiertem Gameplay. Die Handlung folgt dem bekannten Schema: Caesar hat die Dorfbewohner entführt, und die beiden Helden müssen verschiedene Regionen durchqueren, um ihre Freunde zu befreien. Bei Amazon bekommt ihr es als eines von drei PS5-Spielen jetzt für nicht einmal 22 Euro:

Der zweite Teil, Asterix & Obelix XXL 2, setzt auf eine deutlich komplexere Erzählstruktur. Hier steht die vermeintliche Verräterei des Druiden Miraculix im Mittelpunkt, was für ungewöhnliche Wendungen in der ansonsten geradlinigen Handlung sorgt. Das Gameplay kombiniert Action-Elemente mit Rätseln und erfordert strategisches Wechseln zwischen den beiden Hauptcharakteren, da jeder über spezifische Fähigkeiten verfügt.

Das dritte Abenteuer, Asterix & Obelix XXL 3: Der Kristall Hinkelstein, erweitert die Reihe um einen lokalen Koop-Modus für zwei Personen. Diese Funktion ermöglicht es erstmals in der Serie, gemeinsam mit Freunden oder Familienmitgliedern zu spielen. Die Handlung dreht sich um einen mysteriösen Kristall mit besonderen Kräften, wobei das römische Reich als Schauplatz dient.

Technisch nutzen alle drei Titel der Asterix & Obelix XXL: Collection 🛒 die verbesserte Leistung der PlayStation 5, auch wenn sie ursprünglich für ältere Konsolen entwickelt wurden. Die Ladezeiten sind deutlich verkürzt, und die Bildrate bleibt auch in actionreichen Szenen stabil. Die deutsche Sprachausgabe ist für alle Teile verfügbar, was die Zugänglichkeit auch für die jüngsten Spielerinnen und Spieler erhöht.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse für Comic-Fans

Wer Gefallen an der Spielesammlung findet, sollte auch andere Adaptionen aus der Welt der Comics in Betracht ziehen, die ähnliche Mechaniken bieten. Die Tintin-Spiele von Microids 🛒 folgen einem vergleichbaren Ansatz und verbinden klassische Adventure-Elemente mit modernen Action-Passagen. Auch hier stehen bekannte Charaktere und deren charakteristische Eigenarten im Mittelpunkt des Geschehens.

Für Familien mit jüngeren Spielerinnen und Spielern eignet sich zudem die drei PS5-Spiele der Schlumpftastischen Kollektion 🛒 , die ebenfalls von Microids stammt. Die Titel setzen auf einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad und verzichten weitgehend auf komplexe Kampfsysteme. Stattdessen stehen Erkundung und das Lösen einfacher Aufgaben im Vordergrund.

Wer Gefallen an familienfreundlichen Titeln findet, sollte alternativ auch weitere kooperative PS5-Spiele in Betracht ziehen. Titel wie It Takes Two 🛒 oder dessen geistiger Nachfolger, Split Fiction 🛒, bieten ähnlich zugängliche Mehrspielererfahrungen, die verschiedene Altersgruppen ansprechen.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal mit der Asterix & Obelix XXL: Collection 🛒 begnügen, solltet ihr allerdings nicht all zu viel Zeit verstreichen lassen: Die PS5-Spiele-Bundles auf Amazon gehören zu den beliebtesten Angeboten, sind sie doch nur für eine kurze Zeit verfügbar und schnell vergriffen.

