3 PS5-Spiele für nur 26,95 Euro: Top-bewertetes Bundle bei Amazon jetzt zum Schnäppchenpreis sichern

Amazon bietet derzeit eine starke Preisreduzierung für gleich drei PS5-Spiele an, die besonders Fans des Marvel-Universums begeistern dürfte. Die LEGO Marvel Collection vereint die beliebten Titel der erfolgreichen Reihe in einem umfassenden Paket und richtet sich an alle, die actionreiche Abenteuer mit ihren Lieblingssuperhelden erleben möchten.

Die LEGO Marvel Collection 🛒, bestehend aus LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Super Heroes 2 und LEGO Marvel Avengers, bietet dabei nicht nur drei vollständige Spiele auf einer Disc, sondern auch sämtliche Season Pass-Inhalte und Hunderte spielbare Charaktere. Der Preis ist auf läppische 26,95 Euro gesunken, was eine Ersparnis von über 20 Prozent bedeutet.

3 PS5-Spiele im Bundle zum Heldenpreis: Das Amazon-Angebot auf einen Blick

Die LEGO Marvel Collection umfasst drei eigenständige Spiele, die alle Facetten des Marvel-Universums abdecken. LEGO Marvel Super Heroes bildet dabei den Grundstein der Sammlung und erzählt eine originelle Geschichte, in der Spielerinnen und Spieler als Iron Man, Spider-Man, Hulk oder Captain America gegen Loki und andere Schurken antreten. Das PS5-Spiel kombiniert geschickt Humor mit actionreichen Sequenzen und bietet eine offene Spielwelt, die zum Erkunden einlädt.

LEGO Marvel Super Heroes 2 erweitert das Konzept um die innovative Hub-Welt Chronopolis, die verschiedene Zeitebenen und Dimensionen des Marvel-Universums miteinander verbindet. Hier treffen klassische und moderne Marvel-Helden aufeinander, während Spielende durch unterschiedlichste Schauplätze navigieren. Die Fortsetzung punktet mit verbesserter Grafik und erweiterten Gameplay-Mechaniken, die das Erlebnis gegenüber dem Vorgänger deutlich vertiefen.

Als dritter Bestandteil der Sammlung orientiert sich LEGO Marvel Avengers eng an den Kinoblockbustern The Avengers und Avengers: Age of Ultron. Dieser Titel zeichnet sich durch authentische Dialoge und Szenen aus den Filmen aus, wodurch Fans die großen Momente des Marvel Cinematic Universe noch einmal erleben können. Die Kombination aus bekannten Filmsequenzen und dem typischen LEGO-Gameplay schafft eine einzigartige Atmosphäre.

Alle drei Spiele unterstützen sowohl Einzelspieler-Modi als auch lokale Koop-Funktionen für zwei Personen. Dies ermöglicht es Familien und Freunden, gemeinsam durch die verschiedenen Kampagnen zu spielen und dabei die Stärken unterschiedlicher Charaktere zu kombinieren. Die intuitive Steuerung der PS5-Spiele macht die Titel auch für jüngere Spielerinnen und Spieler zugänglich, ohne dabei erfahrene Gamende zu unterfordern.

Noch mehr frisches Futter für Franchise-Fans

Wer Gefallen an der LEGO Marvel Collection 🛒 findet, kann das Marvel-Erlebnis auf der PlayStation 5 durch weitere Titel erweitern. Marvel’s Spider-Man 🛒 nutzt die Leistung der aktuellen Konsole aus und bietet eine technisch beeindruckende Interpretation des Netzschwingers. Die flüssigen Schwungsequenzen und die detaillierte Darstellung New Yorks bilden einen reizvollen Kontrast zum humorvollen LEGO-Ansatz.

Für Franchise-Fans bietet sich Marvel’s Midnight Suns 🛒 als interessante Alternative an. Das rundenbasierte Kampfsystem und die düstere Atmosphäre unterscheiden sich deutlich von den familienfreundlichen Titeln, erweitern aber das Marvel-Portfolio um eine erwachsenere Komponente. Die Möglichkeit, verschiedene Superhelden-Teams zusammenzustellen, spricht besonders Comic-Kennende an.

Marvel’s Guardians of the Galaxy 🛒 rundet das Angebot mit einem actionreichen Einzelspieler*innen-Abenteuer ab, das sich durch seinen markanten Soundtrack und die authentische Darstellung der Weltraum-Helden auszeichnet. Die Kombination aus Kämpfen, Erkundung und Charakterentwicklung bietet eine andere Herangehensweise an das Marvel-Universum, die gut zu den LEGO-Titeln passt.

Wollt ihr euch hingegen erst einmal nur die drei PS5-Spiele der LEGO Marvel Collection 🛒 schnappen, solltet ihr euch sputen: Das heroische Sonderangebot ist nur für eine kurze Zeit auf Amazon verfügbar, wo es sich über ebenso heldenhafte Bewertungen freut.

