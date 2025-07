3 PS5-Spiele für nur 39,99 Euro: Starkes Bundle bei Amazon jetzt zum Schnäppchenpreis sichern

Die Welt der PS5-Spielesammlungen freut sich über eine charmante Ergänzung: Die Schlumpftastische Kollektion bringt nostalgische Kindheitserinnerungen auf die moderne Konsole. Amazon bietet diese einzigartige Sammlung von drei Schlumpf-Abenteuern nun zu einem attraktiven Preis an, der Familien und Retro-Gamende gleichermaßen ansprechen dürfte.

Die kleine blaue Truppe hat sich bereits in Comics, Filmen und Fernsehserien einen Namen gemacht. Nun erobern die Bewohner von Schlumpfhausen mit der Schlumpftastischen Kollektion 🛒 auch die Welt der Videospiele und bieten dabei eine gelungene Mischung aus Nostalgie und modernem Spieldesign, die verschiedene Generationen von Spielerinnen und Spielern zusammenbringt.

Drei PS5-Spiele im Bundle bei Amazon: Der Deal im Überblick

Die Schlumpftastische Kollektion umfasst drei vollständige Titel: Mission Blattpest, Der Gefangene des grünen Steins sowie den Kart-Ableger. Jedes der drei PS5-Spiele nutzt die technischen Möglichkeiten der Konsole optimal aus, wobei besonders die verbesserten Ladezeiten und die flüssige Darstellung der bunten Spielwelten hervorstechen. Bei Amazon schnappt ihr euch das Bundle jetzt zum Preis von nicht einmal einem Triple A-Titel und zahlt nur 39,99 Euro:

Das erste enthaltene Spiel, Mission Blattpest, präsentiert sich als klassischer Plattformer mit Elementen aus dem Action Adventure-Genre. Vier verschiedene Schlumpf-Charaktere stehen zur Auswahl, wobei jeder über spezielle Fähigkeiten verfügt. Die fünf Spielwelten bieten dabei unterschiedliche Herausforderungen und Rätsel, die sowohl Geschicklichkeit als auch strategisches Denken erfordern. Der sogenannte Schlumpfisator dient als zentrales Gameplay-Element und ermöglicht es, verseuchte Pflanzen zu heilen.

Der Gefangene des grünen Steins erweitert das Gameplay-Konzept um Koop-Funktionen für bis zu vier Spielende. Die Teleporter-Mechanik sorgt für Abwechslung in der Levelstruktur, während die Zusammenarbeit mit dem normalerweise antagonistischen Gargamel eine interessante Wendung in der Handlung darstellt. Die PlayStation 5 ermöglicht dabei eine besonders reaktionsschnelle Steuerung, die gerade bei den koordinierten Aktionen im Mehrspielermodus von Vorteil ist.

Das dritte Spiel, Kart, rundet die Sammlung mit einem familienfreundlichen Rennspiel ab. Zwölf verschiedene Strecken aus dem Schlumpf-Universum stehen zur Verfügung, wobei jede ihre eigenen Besonderheiten und Abkürzungen bietet. Die Schlumpftastische Kollektion 🛒 nutzt hier die haptischen Rückmeldungen des DualSense-Controllers, um verschiedene Untergründe und Kollisionen spürbar zu machen.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse für die Familie

Wer Gefallen an familienfreundlichen Titeln findet, sollte auch andere kooperative PS5-Spiele in Betracht ziehen. Titel wie It Takes Two 🛒 oder dessen geistiger Nachfolger, Split Fiction 🛒, bieten ähnlich zugängliche Mehrspielererfahrungen, die verschiedene Altersgruppen ansprechen.

Noch mehr PS5-Spiele findet ihr hier:

Retro-Gaming-Fans könnten zusätzlich Interesse an anderen Neuauflagen klassischer Franchises haben. Titel wie Crash Bandicoot 4 🛒 oder die Spyro Reignited Trilogy 🛒 folgen ähnlichen Ansätzen und modernisieren bewährte Spielkonzepte für heutige Hardware. Diese Kombination schafft eine umfassende Bibliothek nostalgischer Spielerlebnisse.

Reichen euch erst einmal die drei PS5-Spiele, die euch Die Schlumpftastische Kollektion 🛒 verspricht, solltet ihr jetzt zuschlagen: Der Preis von unter 40 Euro ist angemessen und es kann schnell passieren, dass das Angebot auf Amazon zeitweise nicht mehr verfügbar ist.

