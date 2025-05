Unter 30 Euro: Beliebter PS5-Bestseller aus 2025 mit 33 % Rabatt nur kurze Zeit im Angebot

Seid ihr auf der Suche nach einem noch neuen PS5-Spiel für eure Sammlung? Das erst zu Beginn des Jahres erschienene Tales of Graces f Remastered bietet euch ein actionreiches RPG-Erlebnis, das jetzt zu einem deutlich reduzierten Preis auf Amazon erhältlich ist.

Die beliebte Tales-Reihe ist bekannt für ihre tiefgründigen Geschichten und dynamischen Kampfsysteme, die Rollenspiel-Fans seit Jahren begeistern. Fans japanischer Rollenspiele können sich freuen: Der Preis für Tales of Graces f Remastered 🛒, die Neuauflage des ursprünglich 2009 veröffentlichten Klassikers wurde von 39,99 Euro auf nur 26,99 Euro gesenkt.

PS5-Spiel aus 2025 im Amazon-Angebot: Lasst euch in die Welt von Ephinea entführen

Tales of Graces f Remastered entführt euch auf den Planeten Ephinea, wo ihr in die Rolle von Asbel Lhant schlüpft. Die Geschichte dreht sich um Asbel und seine Kindheitsfreunde, die zusammen mit der geheimnisvollen Sophie in einen Konflikt zwischen drei Königreichen geraten, die um die Kontrolle über den Planeten kämpfen. Was zunächst wie eine klassische Fantasy-Geschichte beginnt, entwickelt sich zu einer tiefgründigen Erzählung über Freundschaft, Verantwortung und persönliches Wachstum. Auf Amazon zählt das PS5-Spiel zu den Bestsellern und ihr spart satte 33 Prozent:

Das Herzstück des Spiels ist das innovative und sogenannte Style-Shift Linear Motion Battle System, das euch erlaubt, eure Kampfstrategie jederzeit anzupassen. Anders als in vielen anderen Rollenspielen, bei denen ihr auf einen festgelegten Kampfstil beschränkt seid, könnt ihr hier nahtlos zwischen verschiedenen Techniken wechseln. Dies ermöglicht eine Tiefe im Kampfsystem, die selbst erfahrene Spielende vor taktische Herausforderungen stellt und gleichzeitig Neueinsteiger*innen nicht überfordert.

Die Remastered-Version bringt zahlreiche Komfort-Verbesserungen mit sich. Dazu gehören ein praktisches Auto-Speicher-Feature, die Option, zufällige Begegnungen zu deaktivieren und natürlich optimierte Grafiken, die dem Original neues Leben einhauchen. Besonders beeindruckend ist, wie die Entwickler*innen es geschafft haben, den charmanten Stil des Originals beizubehalten und gleichzeitig die Vorteile der PS5-Hardware zu nutzen. Die flüssigen Animationen und verbesserte Texturen sorgen dafür, dass das Spiel trotz seines Alters modern und ansprechend wirkt.

Zusätzlich enthält Tales of Graces f Remastered bereits alle veröffentlichten Inhalte des Originals, was bedeutet, dass ihr Zugang zum Epilog Lineage and Legacies habt. Dieser fügt der Hauptgeschichte weitere Spielstunden hinzu und rundet das Gesamterlebnis ab. Mit einer Spielzeit von etwa fünfzig bis sechzig Stunden für die Hauptgeschichte und den Epilog bekommt ihr mit dem PS5-Spiel ein umfangreiches Abenteuer zu einem fairen Preis.

Perfekte Ergänzungen für euer JRPG-Erlebnis

Um euer Spielerlebnis mit Tales of Graces f Remastered zu vervollständigen, gibt es einige sinnvolle Ergänzungen. Ein hochwertiges Gaming-Headset, beispielsweise das Pulse 3D Wireless 🛒 von PS5-Hersteller Sony, kann die immersive Erfahrung deutlich steigern. Der Soundtrack des Spiels ist ein Highlight, mit orchestralen Stücken und stimmungsvollen Melodien, die die emotionalen Momente der Geschichte unterstreichen. Mit einem guten Headset könnt ihr jede Nuance der musikalischen Untermalung und die japanischen Originalstimmen in ihrer vollen Pracht genießen.

Für lange Spielsessions empfiehlt sich außerdem ein zweiter DualSense-Controller. Das Kampfsystem von Tales of Graces f Remastered 🛒 kann durchaus intensiv sein und erfordert häufige Eingaben. Ein Ersatzcontroller ermöglicht euch, weiterzuspielen, während der andere aufgeladen wird. Zudem bietet das Spiel einen lokalen Koop-Modus für die Kämpfe, bei dem Freunde oder Familienmitglieder die Kontrolle über andere Charaktere übernehmen können – eine tolle Möglichkeit, das Spiel gemeinsam zu erleben.

Die Tales-Reihe ist bekannt für ihre umfangreichen Geschichten, und wenn ihr nach dem Abschluss von Graces f nicht genug bekommen könnt, gibt es weitere Titel der Serie für moderne Konsolen. Tales of Arise 🛒, das neueste Hauptspiel der Reihe, bietet ein ähnliches Spielerlebnis mit modernerer Grafik und Gameplay-Mechaniken. Es ist der perfekte nächste Schritt, wenn euch die Welt von Tales of Graces f begeistert hat und ihr mehr aus diesem Universum erleben möchtet.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch Tales of Graces f Remastered 🛒 zum Schnäppchenpreis schnappen, müsst ihr euch jedoch erst einmal sputen: Das Angebot für das PS5-Spiel auf Amazon ist wie für den Versandhausriesen üblich nur für eine kurze Zeit verfügbar.

