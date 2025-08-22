Nur 24,99 statt 79,99 Euro: Preisgekrönter PS5-Bestseller für kurze Zeit stark reduziert

Das interdimensionale Abenteuer von Ratchet und Clank erreicht mit einem preisgekrönten PS5-Spiel neue Höhen. Ratchet & Clank: Rift Apart nutzt die volle Leistungsfähigkeit von Sonys Spielekonsole aus und bietet ein visuell atemberaubendes Erlebnis, das die Grenzen zwischen den Dimensionen verschwimmen lässt.

Das von Insomniac Games entwickelte Action-Abenteuer kombiniert rasante Kämpfe mit innovativen Gameplay-Mechaniken und erzählt dabei eine Geschichte, die sowohl Fans der Serie als auch Neueinsteiger begeistert. Amazon bietet Ratchet & Clank: Rift Apart 🛒 derzeit zu einem läppischen Preis von 24,99 Euro an.

PS5-Spiel bei Amazon: Sichert euch Ratchet & Clank jetzt zum Schnapperpreis

Ratchet & Clank: Rift Apart demonstriert eindrucksvoll die Möglichkeiten der heutigen Hardware. Das Spiel nutzt die ultraschnelle SSD der Konsole, um nahezu verzögerungsfreie Dimensionswechsel zu ermöglichen. Während andere PS5-Spiele Ladezeiten benötigen, wechselt ihr hier in Sekundenbruchteilen zwischen völlig unterschiedlichen Welten. Bei Amazon schnappt ihr euch den Titel, der mit diversen Preisen ausgezeichnet und bei den Game Awards sogar für das Spiel des Jahres nominiert war, gerade günstig wie nur selten:

Die Geschichte führt euch durch verschiedene Dimensionen, wobei ihr sowohl als bekannter Ratchet , aber auch als neue Protagonistin Rivet spielt. Rift Apart erweitert das Franchise um neue Charaktere und Gameplay-Mechaniken, ohne dabei die bewährten Elemente zu vernachlässigen. Das Waffenarsenal umfasst sowohl klassische als auch innovative Waffen, die durch die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 mit beeindruckenden Effekten zum Leben erweckt werden.

Die visuelle Pracht des Spiels profitiert von der Raytracing-Technologie der Konsole. Reflexionen in Wasserflächen und Metalloberflächen wirken fotorealistisch, während die Beleuchtung eine neue Tiefe und Atmosphäre schafft. Die Darstellung erfolgt in 4K-Auflösung mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, wodurch selbst schnellste Actionsequenzen flüssig und scharf dargestellt werden. Im Vergleich zu anderen aktuellen Spielen setzt Ratchet & Clank: Rift Apart neue Maßstäbe für die grafische Darstellung auf Konsolen.

Das Gameplay profitiert erheblich vom DualSense Controller der PlayStation 5. Jede Waffe besitzt ein individuelles haptisches Feedback, sodass ihr die Unterschiede zwischen verschiedenen Schusswaffen buchstäblich spüren könnt. Die adaptiven Trigger bieten unterschiedliche Widerstandsstufen je nach verwendeter Waffe, was das Spielerlebnis deutlich immersiver gestaltet. Diese Controller-Integration geht weit über einfache Vibrationen hinaus und schafft eine neue Ebene der Interaktion zwischen Spielenden und virtueller Welt.

Ergänzungen für das perfekte PS5-Spielerlebnis

Für das optimale Spielerlebnis mit Ratchet & Clank: Rift Apart 🛒 empfiehlt sich ein hochwertiger 4K-Fernseher oder Monitor mit High Dynamic Range-Unterstützung, kurz HDR. Diese Technologie verstärkt die bereits beeindruckende Grafik des Spiels erheblich und sorgt für lebendigere Farben sowie bessere Kontraste. Modelle mit niedriger Eingangsverzögerung eignen sich besonders gut für schnelle Action-Sequenzen, da sie die Reaktionszeit zwischen Controller-Eingabe und Bildschirmdarstellung minimieren.

Passend dazu: Einen günstigen Gaming-Fernseher findet ihr beispielsweise ebenfalls bei Amazon

Ein qualitatives Gaming-Headset erweitert das Erlebnis um eine wichtige Dimension. Das PS5-Spiel unterstützt 3D-Audio-Technologie, die räumliche Klangeffekte erzeugt und euch dabei hilft, Gegner zu lokalisieren oder Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Besonders in den verschiedenen Dimensionen von Ratchet & Clank profitiert ihr von der präzisen Audiopositionierung, die das Gameplay strategischer und immersiver gestaltet.

Zusätzliches Controller-Zubehör wie Ladestation oder Schutzhüllen für den DualSense Controller verlängern dessen Lebensdauer und Funktionalität. Da das haptische Feedback und die adaptiven Trigger bei intensiver Nutzung Energie verbrauchen, empfiehlt sich eine Ladestation für unterbrechungsfreies Gaming. Hochwertige Schutzhüllen bewahren die empfindlichen Oberflächen vor Abnutzung und erhalten die präzise Funktionalität der innovativen Controller-Features.

Weitere PS5-Zubehör gibt es hier:

Wollt ihr euch Ratchet & Clank: Rift Apart 🛒 günstig sichern, solltet ihr nicht zu lange zögern: Das PS5-Spiel bekommt ihr nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon.

