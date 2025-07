30 % Rabatt: Beliebtes PS5-Rollenspiel aus 2025 am Prime Day jetzt zum Schnäppchenpreis schnappen

Amazon bietet mit dem Prime Day ein aufregendes Angebot für Fans von adrenalingeladenen RPGs: Das erst 2025 erschienene The First Berserker: Khazan, ein Action-Rollenspiel aus dem beliebten Dungeon Fighter Online-Universum, ist aktuell zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Das PS5-Spiel verspricht intensive Hack-and-Slash-Action und eine tiefgreifende Geschichte rund um den legendären Helden Khazan.

Der Versandhausriese hat den Preis von The First Berserker: Khazan 🛒 auf läppische 41,99 Euro gesenkt, was einer Ersparnis von fast 20 Euro entspricht. Die Reduzierung macht das neueste Abenteuer im DNF-Universum für eine breitere Spielerschaft zugänglich und bietet einen günstigen Einstieg in diese epische Geschichte voller Verrat, Rache und Wiederherstellung der Ehre, die Kritiker*innen wie Spielende gleichermaßen begeistert.

The First Berserker: Khazan entführt Spielerinnen und Spieler in eine düstere Fantasy-Welt, in der ihr in die Rolle des einst gefeierten Helden Khazan schlüpft. Nach falschen Anschuldigungen des Hochverrats wurde dieser ins Exil verbannt und muss nun die Wahrheit über seinen Sturz aufdecken. Das PS5-Spiel kombiniert eine emotional aufgeladene Erzählung mit dem charakteristischen Kampfsystem der DNF-Reihe. Am Prime Day zahlt ihr bei Amazon jetzt satte 30 Prozent weniger für das Action-Rollenspiel im Souls-Gewand:

Die Spielmechanik konzentriert sich auf schnelle, flüssige Kämpfe, bei denen ihr verschiedene Kampfkünste erlernen und perfektionieren könnt. Im Verlauf des Abenteuers erinnert sich Khazan an seine vergessenen Fähigkeiten, die durch die erlittene Folter sogar noch verstärkt wurden. Diese Progression spiegelt sich sowohl in der Erzählung als auch im Gameplay wider, da neue Bewegungen und Kombos freigeschaltet werden.

Die Erzählung des Action-Rollenspiels ist tief im DNF-Universum verwurzelt und erzählt die Vorgeschichte bekannter Charaktere wie Ozma. Fans der ursprünglichen Dungeon Fighter Online-Reihe werden zahlreiche Referenzen und Verbindungen zur etablierten Lore entdecken, während Neulinge eine eigenständige Geschichte erleben, die ohne Vorwissen verständlich ist.

The First Berserker: Khazan 🛒 nutzt die technischen Möglichkeiten eines PS5-Spiels voll aus und bietet beeindruckende Grafiken sowie flüssige Animationen. Die Ladezeiten sind dank der SSD-Technologie der Konsole minimal, was für ein unterbrechungsfreies Spielerlebnis sorgt. Besonders die Kampfsequenzen profitieren von der erhöhten Bildwiederholrate und der präzisen Steuerung des DualSense-Controllers.

Wollt ihr euch The First Berserker: Khazan 🛒 günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen: Das Angebot für das PS5-Spiel gilt nur über den Prime Day, dann kostet es euch bei Amazon wieder den vollen Preis. An anderer Stelle verraten wir euch, welche zehn Titel zu den besten Soulslikes aller Zeiten zählen.

