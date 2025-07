30 % Rabatt: Preisgekröntes Rollenspiel-Highlight aus 2024 nur kurze Zeit zum Schnäppchenpreis abstauben

Amazon bietet aktuell ein hochgelobtes PS5-Spiel mit einem satten Rabatt an. Das von den kreativen Köpfen hinter der Persona-Reihe entwickelte RPG konnte bereits zahlreiche Auszeichnungen gewinnen, darunter den Game Award für das beste Rollenspiel 2024 und den IGN Award als bestes Spiel des Jahres. Mit dem Deal des Versandhausriesen zahlt ihr jetzt satte 30 Prozent weniger gegenüber des ursprünglichen Preises.

Die Rede ist natürlich von Metaphor: ReFantazio 🛒, mit dem das japanische Entwicklerteam von Atlus eine völlig neue Fantasywelt geschaffen hat, die sich deutlich von den modernen Schauplätzen der Persona-Spiele unterscheidet. Ihr schlüpft in die Rolle eines Helden, der gemeinsam mit der Feenbegleiterin Gallica den verschollenen Prinzen des Königreichs von einem mysteriösen Fluch befreien muss. Die Geschichte entfaltet sich in einer Welt, in der sich die Bewohnerinnen ihren tiefsten Ängsten stellen müssen.

PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Schnappt euch jetzt Metaphor: ReFantazio richtig günstig

Das Kampfsystem von Metaphor: ReFantazio kombiniert geschickt rundenbasierte Strategieelemente mit actionreichen Echtzeit-Sequenzen. Diese Mischung sorgt dafür, dass sowohl Fans klassischer JRPGs als auch all jene, die flottere Fights bevorzugen, auf ihre Kosten kommen. Das sogenannte Archetypen-System ermöglicht es, verschiedene Berufsklassen zu erlernen und deren Fähigkeiten miteinander zu kombinieren, was taktische Tiefe und Anpassungsmöglichkeiten bietet. Bei Amazon zahlt ihr für das PS5-Spiel jetzt deutlich weniger:

Die Spielwelt erstreckt sich über weitläufige Landschaften, die ihr mit eurem Spießrutenläufer bereisen könnt. Tagsüber stehen Erkundungen, Dungeons und Quests im Vordergrund, während die Nächte dazu genutzt werden, Beziehungen zu euren Gefährt*innen zu vertiefen und persönliche Tugenden zu verbessern. Diese Zeitaufteilung erinnert an die Persona-Spiele, wurde jedoch an die Fantasy-Umgebung angepasst und bietet neue strategische Überlegungen bei der Tagesplanung.

Die narrative Komponente steht im Zentrum des Spielerlebnisses. Die Geschichte behandelt komplexe Themen wie Vorurteile, gesellschaftliche Strukturen und persönliche Ängste in einer märchenhaften Verpackung. Dabei schaffen es die Entwickler*innen, ernste Botschaften zu vermitteln, ohne die märchenhafte Atmosphäre zu zerstören. Die Charakterentwicklung erfolgt sowohl durch die Haupthandlung als auch optionale Nebenquests, die zusätzliche Einblicke in die Welt und ihre Bewohnerinnen gewähren.

Das Archetypen-System bildet das Herzstück der Spielmechanik von Metaphor: ReFantazio 🛒. Im Gegensatz zu den Personas der gleichnamigen Spielereihe basieren die Archetypen auf klassischen Fantasy-Berufen wie Kriegerinnen, Magierinnen oder Heilerinnen. Jeder Archetyp bringt einzigartige Fähigkeiten mit sich, die sich durch regelmäßige Nutzung weiterentwickeln lassen. Fortgeschrittene Spielerinnen können Fähigkeiten verschiedener Archetypen kombinieren und so individuelle Kampfstile entwickeln.

Perfekte Ergänzungen für das Fantasy-Abenteuer

Ein hochwertiges Gaming-Headset wie das Pulse 3D Wireless 🛒 vom Konsolenhersteller Sony verstärkt die atmosphärische Musikkomposition und die detailreichen Soundeffekte des PS5-Spiels erheblich. Die von Shoji Meguro komponierte Musik, der bereits für die Persona-Soundtracks verantwortlich zeichnete, entfaltet ihre volle Wirkung erst mit qualitativ hochwertigem Audio-Equipment. Surround-Sound-Headsets ermöglichen es zudem, eure Feinde in Dungeons besser zu lokalisieren.

Ein größerer Gaming-Fernseher oder -Monitor kann das visuelle Erlebnis deutlich verbessern. Die detailreichen Charaktermodelle und die kunstvolle Gestaltung der Fantasy-Umgebungen kommen auf größeren Displays besser zur Geltung. HDR-fähige Bildschirme verstärken zudem die Farbenpracht der verschiedenen Königreiche und Dungeons.

Passende Gaming-TVs findet ihr hier:

Rollenspielfans, die Gefallen an diesem Titel finden, könnten auch Interesse an anderen Atlus-Veröffentlichungen haben. Die Persona-Spiele teilen sich das Entwicklerteam und bieten ähnliche Gameplay-Mechaniken in modernen Umgebungen. Auch die Shin Megami Tensei-Reihe stammt aus demselben Hause und behandelt ähnliche philosophische Themen, jedoch in apokalyptischen Szenarien.

Die Titel ergänzen sich thematisch und mechanisch mit Metaphor: ReFantazio 🛒 und bieten hunderte Stunden zusätzlichen Spielspaß für Genre-Enthusiast*innen. Wollt ihr euch allerdings erst einmal nur das PS5-Spiel sichern, solltet ihr euch beeilen: Das Amazon-Angebot läuft nur für eine begrenzte Zeit.

