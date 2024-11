360Hz & 0,5ms: Superschneller Gaming-Monitor jetzt fast 100 Euro günstiger bei Amazon

Spielt ihr vor allem kompetitive Spiele wie Valorant, Counter-Strike, League of Legends und Co.? Dann ist ein besonders schneller Gaming-Monitor, wie es ihn derzeit bei Amazon im Angebot zu finden gibt, euer bester Begleiter. Jener kommt nicht nur mit einer flotten Bildwiederholrate, sondern auch einer rasanten Reaktionsgeschwindigkeit.

Konkret handelt es sich hierbei um den Dell Alienware AW2724HF. Der ursprüngliche Preis des Monitors liegt noch immer bei über 400 Euro, mit dem Deal des Versandhausriesen bekommt ihr ihn aber jetzt fast 100 Euro günstiger.

Rasanter Gaming-Monitor im Angebot von Amazon: Was hat der Alienware AW2724HF drauf?

Der Dell Alienware AW2724HF ist speziell für schnelle und intensive Spiele-Sessions entwickelt worden. Mit einer Highspeed-Bildwiederholfrequenz von 360 Hertz und einer Reaktionszeit von gerade einmal einer halben Millisekunde sorgt der Gaming-Monitor stets für ein smoothes Spielerlebnis ohne nachteilhafte Verzögerungen. Bewegungen wirken gestochen scharf und kristallklar, was bei schnellen Spielen einen deutlichen Vorteil bietet. Beim Display setzt Dell außerdem auf ein modernes Fast-In-Plane-Switching, kurz IPS. Bei Amazon zahlt ihr jetzt deutlich weniger für das Spitzenmodell:

Damit natürlich nicht genug: Mit einer Bildschirmdiagonale von 27 Zoll und einer Full HD-Auflösung bietet der Alienware AW2724HF ausreichend Platz für Details, die euch vollständig in eure liebsten Spielwelten eintauchen lassen. Im Vergleich zu herkömmlichen 25-Zoll-Bildschirmen erhaltet ihr hier eine um 21 Prozent größere Anzeige, die mit einem breiten Betrachtungswinkel glänzt.

Dank einer sRGB-Farbabdeckung von 99 Prozent wirkt seine Darstellung außerdem besonders lebensecht, wodurch der Gaming-Monitor nicht nur für Multimedia-Inhalte und grafisch anspruchsvolle Games geeignet ist, sondern sich auch für professionellere Zwecke wie Video-Editing nutzen lässt. So kommen also auch Singleplayer-Fans auf ihre Kosten, wenn die spannenden und eher story-trächtigen Spiele in voller Pracht über ihren Bildschirm flimmern.

Der Gaming-Monitor ist mit der AMD FreeSync Premium-Technologie und der VESA AdaptiveSync-Zertifizierung ausgestattet. Dadurch bleibt euer Gameplay frei vom gefürchteten Tearing oder lästigen Rucklern. Die modernen Technologien sorgen dafür, dass die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert wird, sodass eine flüssige und insbesondere störungsfreie Darstellung garantiert wird, selbst, wenn es mal heiß hergeht.

Weitere Features des AW2724HF

Zusätzlich ist der Alienware AW2724HF mit ComfortView Plus ausgestattet, einer Technologie, die den Blaulichtanteil des Bildschirms reduziert, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Das schont die Augen und ermöglicht euch längere Spielzeiten – ganz ohne Überanstrengung eures Sehorgans.

Und auch mit seinen Anschlüssen überzeugt er, ist neben dem fast schon selbstverständlichen DisplayPort auch eine HDMI 2.1-Schnittstelle für PS5- und Xbox-Spielende vorhanden.

So bietet der Bildschirm nicht nur Geschwindigkeit gepaart mit Bildqualität, sondern auch den nötigen Komfort für ausgedehnte Abenteuer alleine oder schweißtreibende Sessions im Multiplayer. Mit dem Dell Alienware AW2724HF bietet Amazon einen Gaming-Monitor an, der nicht nur in Sachen Preis, sondern auch in puncto Leistung überzeugt. Ihr solltet euch aber beeilen: Wie immer ist der Deal nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.