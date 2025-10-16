Nur 37,99 Euro: Beliebten PS5-Bestseller aus 2025 jetzt für kurze Zeit zum Tiefpreis schnappen

Bei Amazon ist derzeit ein PS5-Spiel im Angebot, das sich besonders an Fans actiongeladener Third-Person-Shooter richtet. Gears of War: Reloaded bringt den Klassiker der Reihe in überarbeiteter Form auf Sonys aktuelle Konsole und bietet dabei sowohl eine packende Einzelspieler-Kampagne als auch umfangreiche Multiplayer-Modi. Erst vor wenigen Wochen erschienen, zählt der Titel aktuell zu den Bestsellern des Versandhausriesen.

Das Remaster richtet sich an Neulinge der Serie ebenso wie an Veteran*innen, die das Original bereits kennen. Die Entwickler*innen haben Gears of War: Reloaded 🛒 für die PlayStation 5 optimiert und dabei zahlreiche technische Verbesserungen vorgenommen. Wer einen intensiven Shooter mit Koop-Möglichkeiten sucht, findet hier eine mehr als solide Option mit umfangreichem Inhalt.

Gears of War: Reloaded – PS5-Besteller im Amazon-Angebot

Gears of War: Reloaded basiert auf der Unreal Engine und präsentiert sich mit deutlich aufgewerteter Grafik. Die Entwickler*innen haben die Auflösung auf 4K angehoben und sämtliche Texturen überarbeitet. Besonders auffällig sind die verbesserte Beleuchtung sowie die detaillierteren Schatten und Reflexionen, die dem Spiel eine modernere Optik verleihen. Die HDR-Unterstützung sorgt für einen erweiterten Kontrastumfang, während Dolby Atmos ein räumliches Klangerlebnis ermöglicht.

Der Umfang des PS5-Spiels übertrifft die ursprüngliche Version deutlich. Gears of War: Reloaded enthält sämtliche nachträglich veröffentlichten Inhalte ohne Aufpreis. Dazu zählen ein zusätzlicher Kampagnenakt, mehrere Multiplayer-Karten sowie weitere spielbare Charaktere und kosmetische Anpassungen. Die Kampagne könnt ihr alleine oder im Koop-Modus absolvieren, entweder im Splitscreen oder online. Der Versus-Modus bietet verschiedene Mehrspielervarianten für den Wettbewerb mit anderen Spielenden.

Die Steuerung wurde speziell an den DualSense-Controller angepasst. Haptisches Feedback vermittelt verschiedene Oberflächenbeschaffenheiten und Waffenrückstöße, während die adaptiven Trigger den Widerstand beim Abdrücken simulieren. Auch der Controller-Lautsprecher kommt zum Einsatz und ergänzt das akustische Gesamtbild. Diese Funktionen tragen zur Immersion bei, ohne aufdringlich zu wirken.

Technisch nutzt Gears of War: Reloaded 🛒 die Stärken der PlayStation 5 konsequent aus. Ladezeiten gehören der Vergangenheit an, was den Spielfluss spürbar verbessert. Im Multiplayer-Modus erreicht das Spiel bis zu 120 Bilder pro Sekunde, sofern ein entsprechender Bildschirm angeschlossen ist. Die variable Bildwiederholrate gleicht Schwankungen aus und sorgt für ein flüssigeres Bild. Besitzer*innen einer PlayStation 5 Pro profitieren zusätzlich von PlayStation Spectral Super Resolution, einer Technik zur Hochskalierung, sowie von nochmals verfeinerten Schatten und Reflexionen.

Ergänzendes Zubehör und Erweiterungen

Für das volle Online-Erlebnis benötigt ihr eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft. Das Remaster unterstützt plattformübergreifendes Spielen, sodass ihr mit Freundinnen und Freunden auf anderen Systemen gemeinsam antreten könnt. Die Cross-Progression ermöglicht es zudem, zwischen verschiedenen Plattformen zu wechseln, ohne den Kampagnenfortschritt zu verlieren. Diese Flexibilität erleichtert den Umstieg oder das parallele Spielen auf mehreren Geräten.

Ein hochwertiges Gaming-Headset wie Sonys Pulse 3D Wireless 🛒 verbessert die Wahrnehmung der räumlichen Klangkulisse erheblich. Gerade in Mehrspielergefechten verschafft die präzise Ortung von Gegnern durch Schritte oder Waffengeräusche einen taktischen Vorteil. Modelle mit Unterstützung für Dolby Atmos oder vergleichbare Technologien holen das Maximum aus der Audiomischung heraus. Auch für die Kommunikation im Team ist ein Headset mit klarem Mikrofon empfehlenswert.

Fans der Reihe oder des Genres finden in anderen Titeln des Shooter-Segments weitere Herausforderungen. Third-Person-Shooter mit Koop-Fokus bieten ähnliche Spielerlebnisse, während kompetitive Mehrspieler-Titel den Versus-Aspekt in den Vordergrund stellen.

Passende PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch Gears of War: Reloaded 🛒 günstig schnappen, solltet ihr lieber früh als spät den Abzug betätigen: Das Angebot für das PS5-Spiel ist wie für Amazon üblich nur von begrenzter Dauer.

