Nur 38 Euro: Drei starke Nintendo Switch-Spiele im Bundle jetzt kurz zum Schnäppchenpreis mitnehmen

Amazon bietet derzeit ein attraktives Angebot für Nintendo Switch-Spiele aus dem wohl beliebtesten blauen Universum überhaupt. Die Schlumpftastische Kollektion vereint drei vollständige Abenteuer der kultigen Figuren in einem umfangreichen Paket für den Handheld-Hybriden. Die Sammlung richtet sich sowohl an langjährige Fans der kleinen blauen Wesen als auch an Neulinge, die familienfreundliche Unterhaltung suchen.

Die Schlumpftastische Kollektion 🛒 stammt vom Publisher Microids, der bereits durch qualitativ hochwertige Adaptionen bekannter Franchises auf sich aufmerksam gemacht hat. Ihr bekommt mit dem Switch-Bundle im Deal des Versandhausriesen gleich drei völlig verschiedene Spielerfahrungen, die unterschiedliche Genres abdecken, womit für nahezu jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte.

Drei Nintendo Switch-Spiele für 38 Euro: Amazons Angebot auf einen Blick

Die Schlumpftastische Kollektion umfasst drei eigenständige Titel, die jeweils unterschiedliche Gameplay-Mechaniken bieten. Mission Blattpest fungiert als klassisches Jump’n’Run-Abenteuer, bei dem ihr als vier verschiedene Schlümpfe durch fünf thematisch gestaltete Welten navigiert. Das Gameplay erinnert an bewährte Plattformspiele der Neunzigerjahre, bleibt jedoch dank moderner Steuerung und visueller Effekte zeitgemäß zugänglich. Als Teil der drei reduzierten Nintendo Switch-Spiele zahlt ihr bei Amazon jetzt keine 40 Euro für das Bundle:

Der zweite enthaltene Titel, Der Gefangene des grünen Steins, erweitert das Konzept um kooperative Elemente und actionreichere Sequenzen. Hier steht der innovative Schlumpfisator im Mittelpunkt, ein Werkzeug, das sowohl zum Lösen von Rätseln als auch im Kampf gegen Gegner verwendet wird. Die Mechanik fügt sich nahtlos in das Plattform-Genre ein und bietet dabei genügend Abwechslung, um längere Spielsitzungen interessant zu halten.

Das dritte Nintendo Switch-Spiel, Schlümpfe Kart, wechselt das Genre vollständig und bietet klassisches Kart-Racing auf zwölf verschiedenen Strecken. Die Rennmechanik orientiert sich an etablierten Vorbildern wie Mario Kart, verzichtet jedoch auf übermäßig komplexe Power-Ups zugunsten einer familienfreundlichen Balance. Verschiedene Schlumpf-Charaktere bringen jeweils eigene Fahrzeuge und Spezialfähigkeiten mit, was taktische Tiefe in die Rennen einbringt.

Die technische Umsetzung auf der Nintendo Switch läuft sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus flüssig, wobei die cartoonhafte Grafik der Sammlung der Hybridkonsole entgegenkommt. Besonders hervorzuheben ist der lokale Mehrspielermodus, der bis zu vier Personen gleichzeitig unterstützt und damit ideal für Abende mit Freundinnen und Freunden oder der Familie geeignet ist.

Wer Gefallen an der Schlumpftastische Kollektion 🛒 findet, sollte auch andere familienorientierte Titel für die Nintendo Switch in Betracht ziehen. Super Mario Odyssey 🛒 bietet ähnlich zugängliche Jump’n’Run-Mechaniken, jedoch mit größerem Umfang und technisch anspruchsvollerer Umsetzung. Die Kombination aus beiden Sammlungen würde Familien ein breites Spektrum an Plattformspiel-Erfahrungen bieten.

Habt ihr Lust auf noch mehr Kart-Racing, stellt Mario Kart 8 Deluxe 🛒 eine natürliche Ergänzung dar. Während die Schlümpfe-Variante durch ihre Einfachheit besticht, bietet Nintendos Flaggschiff-Rennspiel deutlich mehr Tiefe und Online-Funktionalität. Beide Titel ergänzen sich gut, da sie unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Zielgruppen ansprechen.

Adventure-Liebhaber*innen könnten zusätzlich zu Kirby und das vergessene Land 🛒 greifen, das ähnlich wie die Schlumpf-Abenteuer auf familienfreundliche Plattform-Action setzt. Die rosafarbene Kugel bietet jedoch modernere Gameplay-Innovationen und eine ausgefeiltere Präsentation, während die Schlümpfe durch ihren nostalgischen Charme punkten.

Wer sich erst einmal voll und ganz den drei reduzierten Nintendo Switch-Spielen aus dem Amazon-Angebot widmen will, der sollte sich aber beeilen: Die Schlumpftastische Kollektion 🛒 ist nur für eine kurze Zeit reduziert erhältlich.

