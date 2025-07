Nur 39,99 statt 59,99 Euro: Beliebtes PS5-Spiel für kurze Zeit stark reduziert – „Grafisch und technisch prächtig“

Amazon bietet derzeit ein populäres PS5-Spiel zu einem deutlich reduzierten Preis an. Der Fighting-Game-Klassiker aus dem Hause SNK kehrt nach 25 Jahren Pause mit Fatal Fury: City of the Wolves zurück und bringt dabei modernste Kampfmechaniken mit traditionellen Elementen zusammen. Für alle Fans von Kampfspielen und Neulinge gleichermaßen eine günstige Gelegenheit, einen Abstecher nach South Town zu wagen.

SNK hat sich mit dieser Neuauflage das Ziel gesetzt, sowohl erfahrene Spielerinnen und Spieler als auch Einsteiger und Einsteigerinnen anzusprechen. Fatal Fury: City of the Wolves 🛒 kombiniert bewährte Gameplay-Elemente der Serie mit innovativen Systemen und bietet dadurch eine zugängliche, aber dennoch tiefgreifende Spielerfahrung. Der Preis ist von 59,99 Euro auf gerade einmal 39,99 Euro gesunken, was eine Ersparnis von stolzen 20 Euro bedeutet.

Beliebtes PS5-Spiel im Amazon-Angebot – Das kann Fatal Fury: City of the Wolves

Das Herzstück von Fatal Fury: City of the Wolves bildet das neu entwickelte REV-System, das den Kampfablauf grundlegend verändert. Dieses dynamische Toolkit ermöglicht es euch, bereits zu Beginn jedes Kampfes auf mächtige offensive Optionen zuzugreifen. Durch REV Arts, REV Accel und REV Blows könnt ihr eure Angriffe verstärken, bis der REV-Meter seine maximale Kapazität erreicht und überhitzt. Diese Mechanik sorgt für eine konstante Spannung während der Kämpfe und belohnt sowohl defensive als auch aggressive Spielweisen. Bei Amazon zahlt ihr für das PS5-Spiel jetzt deutlich weniger als üblicherweise:

Die Entwicklerinnen und Entwickler haben klassische Kampfsysteme der Fatal Fury-Serie aufgegriffen und für moderne Standards überarbeitet. Combination Attacks, Just Defense, Braking, Dodge Attacks, Feints und das Selective Potential Gear (kurz: S.P.G.) -System kehren in einer zeitgemäßen Interpretation zurück. Diese Mechaniken bieten erfahrenen Nutzerinnen und Nutzern die gewohnte Tiefe, während sie gleichzeitig für Neulinge verständlich bleiben.

Besonders hervorzuheben sind die zwei verschiedenen Steuerungsschemata, die das Kampfspiel zugänglich machen. Der Arcade Style richtet sich an Spielende, die präzise und technische Eingaben bevorzugen, während der Smart Style komplexe Spezialbewegungen und Kombinationen durch einfache Richtungseingaben und einzelne Tasteneingaben ermöglicht. Diese Flexibilität stellt sicher, dass sowohl Anfängerinnen und Anfänger als auch Profis ihren bevorzugten Spielstil finden.

Lesetipp: Auch in unserem Test präsentierte sich Fatal Fury: City of the Wolves „grafisch und technisch prächtig“

Der Singleplayer-Modus Episodes of South Town erweitert das Spielerlebnis um Rollenspiel-Elemente. Hier stellt ihr euch verschiedenen Herausforderungen, sammelt Erfahrungspunkte und schaltet wertvolle Belohnungen frei. Durch das Aufleveln eurer Kämpferinnen und Kämpfer sowie das Erweitern ihrer Fähigkeiten entsteht ein progressives Spielerlebnis, das über einzelne Kämpfe hinausgeht.

Perfekte Ergänzungen für das Kampfspiel-Erlebnis

Für ein optimales Spielerlebnis mit Fatal Fury: City of the Wolves 🛒 empfiehlt sich die Anschaffung eines hochwertigen Gaming-Controllers. Der DualSense-Controller der PlayStation fünf bietet bereits eine solide Grundlage, doch spezialisierte Fighting-Game-Controller wie Arcade-Sticks können das Spielgefühl erheblich verbessern. Diese Controller bieten präzisere Eingaben und ermöglichen es euch, komplexe Bewegungen konsistenter auszuführen.

Euch fehlt noch der passende PS5-Controller? Hier werdet ihr fündig:

Ein Gaming-Headset stellt eine weitere sinnvolle Ergänzung dar, da der Soundtrack und die Soundeffekte des Kampfspiels eine wichtige Rolle für die Atmosphäre spielen. Hochwertige Audiogeräte, beispielsweise Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless 🛒, ermöglichen es euch, akustische Hinweise besser wahrzunehmen und euch vollständig in die Welt von South Town hineinzuversetzen. Besonders bei Online-Kämpfen kann eine klare Audiowahrnehmung einen entscheidenden Vorteil bieten.

Für Spielerinnen und Spieler, die ihre Fähigkeiten weiter ausbauen möchten, sind zusätzliche Kampfspiele eine überlegenswerte Anschaffung. Titel wie Street Fighter 6 🛒 oder Tekken 8 🛒 bieten unterschiedliche Kampfsysteme und helfen dabei, ein breiteres Verständnis für das Genre zu entwickeln. Diese Vielfalt kann euer Spielverständnis in Fatal Fury verbessern und neue strategische Ansätze eröffnen.

Wollt ihr euch erst einmal voll und ganz Fatal Fury: City of the Wolves 🛒 widmen, solltet ihr allerdings ohnehin flinke Finger beweisen: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Amazon-Angebot.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.