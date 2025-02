400 Euro sparen: Gefeierter 4K-Gaming-TV mit HDMI 2.1 & starken Features im Preissturz auf Amazon

Wer auf der Suche nach einem genialen wie großen Gaming-TV mit 4K-Auflösung ist, der nicht direkt das Sparschwein sprengt, der sollte sich das aktuelle Angebot auf Amazon nicht entgehen lassen. Der Hisense 100E7NQ PRO ist derzeit mit einem attraktiven Rabatt erhältlich.

Statt der ursprünglichen 2.399 Euro zahlt ihr dank des Deals des Versandhausriesen nur noch 1.999 Euro – eine Ersparnis von saftigen 400 Euro. Der moderne Fernseher bringt alles mit, was Gamerinnen und Gamer wollen: Von HDMI 2.1 bis hin zu einer beeindruckend flotten Bildwiederholrate ist alles an Bord.

Gefeierter Gaming-TV bei Amazon im Angebot: Das hat der Hisense 100E7NQ PRO zu bieten

Der Hisense 100E7NQ PRO bietet beeindruckende Features, die speziell auf die Bedürfnisse von Videospiel-Fans zugeschnitten sind. Besonders hervorzuheben ist der sogenannte Game Mode Pro mit zügigen 120 Hertz und AMDs Freesync Premium-Technologie. So ist stets für eine flüssige und ruckelfreie Bilddarstellung gesorgt, was insbesonderes bei schnellen Spielszenen in Shootern oder Rennsimulationen von Vorteil ist. Doch auch die restlichen technischen Spezifikationen des 100 Zoll-Giganten können sich im wahrsten Sinne des Wortes sehen lassen.

In Verbindung mit HDMI 2.1 wird die hohe Bildwiederholrate auch unter der kristallklaren 4K-Auflösung unterstützt, was für eine fast unvergleichliche Reaktionszeit sorgt. Der Game Mode Pro sorgt außerdem mittels Auto Low Latency Mode, kurz ALLM, dafür, dass der Gaming-TV automatisch in den Spielmodus wechselt und die Latenz auf ein Minimum reduziert. Bei Amazon schnappt ihr euch den leistungsstarken Smart-TV, der auch im Heimkino eine glänzende Figur abgibt, jetzt drastisch reduziert:

Für ein noch besseres Seh- und Spielerlebnis garantiert die Quantum Dot Color-Technologie. Sie steht für tiefe Kontraste und lebenstreue Farben, die eure liebsten virtuellen Welten förmlich zu Leben erwecken. Gerade in dunklen Szenen wird durch Dolby Vision und dem beliebten HDR-Feature jedes noch so verborgene Detail sichtbar – maximale Immersion vorprogrammiert.

Cleveres Upscaling & Sound satt

Die UHD Upscaling-Technologie optimiert Inhalte in Full HD und liefert eine nahezu 4K-ähnliche Bildqualität. Dadurch wird jedes Detail schärfer und realistischer dargestellt, was gerade älteren Spielen oder Videoquellen zu einer optimierten Darstellung verhilft.

Zusätzlich wird der Hisense 100E7NQ PRO von Dolby Atmos unterstützt, das für eine überzeugende Klangqualität sorgt. Der Sound wird auf eine räumliche Weise wiedergegeben, die euer Gameplay noch intensiver und immersiver macht. Jedes Geräusch wird mit klarer Präzision und Tiefe wiedergegeben, was besonders in actionreichen Szenen einen Unterschied machen dürfte.

Alternative Gaming-TVs findet ihr in der nachstehenden Auswahl:

Bei Amazon freut sich der 100E7NQ PRO derweil über mehr als 1.000 Bewertungen, von denen der Schnitt mit 4,3 von fünf Sternen äußerst positiv ausfällt. Wollt ihr euch den günstigen Gaming-TV schnappen, solltet ihr euch aber beeilen: Das Angebot ist wie gewohnt nur kurze Zeit verfügbar.

