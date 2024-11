Über 400 Euro sparen: Gigantischer OLED-Gaming-Monitor von LG mit 240Hz am Black Friday im Angebot

Einen waschechten Hingucker im wahrsten Sinne findet ihr am Black Friday bei Amazon: Ein gigantischer OLED-Gaming-Monitor von LG mit bildgewaltigen 45 Zoll in der Diagonale ist aktuell stark reduziert. Statt des ursprünglichen Preises von 1.699 Euro zahlt ihr jetzt über 400 Euro weniger.

Versprochen wird euch dafür ein Highend-Modell der obersten Güteklasse: Der UltraGear OLED 45GS95QX-B kommt nicht nur mit starken Specs und einem futuristischen Curved-Design, das euch eine maximal immersive Spielerfahrung ermöglicht, sondern gleichzeitig der neuesten Displaytechnologie für brillante Farben und Kontraste daher.

OLED-Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Den mächtigen LG UltraGear OLED bekommt ihr am Black Friday stark reduziert

Kommen wir zunächst einmal auf die Kernstärken des LG UltraGear OLED 45GS95QX-B zu sprechen: Über das fast schon einem Smart-TV gleichende, 45 Zoll große OLED-Panel erstreckt sich eine gestochen scharfe WQHD-Auflösung, mit der eure liebsten Titel in völlig neuem Glanz erstrahlen. Dank seines Curved-Displays mit einer Krümmung von 800R lässt er euch noch tiefer in die Welt der Videospiele eintauchen.

Dabei sorgen die innovative Pixel Dimming-Technologie und ein Farbraum von 98,5 Prozent DCI-P3 für brillante Kontraste und eine nicht weniger beeindruckende Tiefenwirkung. Am Black Friday findet ihr den genialen Gaming-Monitor Vergleichsportal Geizhals zufolge fast zum bisherigen Tiefstpreis bei Amazon:

Eine der herausragenden Stärken des Monitors ist seine rasante Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden. Dadurch gehören Verzögerungen und Bildunschärfen der Vergangenheit an, was besonders in schnellen Spielen von Vorteil ist. Mit einer flotten Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz bleibt die Darstellung stets smooth – völlig gleich, ob es auf eurem Screen gerade eher actiongeladen oder ganz ruhig und entspannt zugeht.

Auch in puncto Ergonomie und Anschlussmöglichkeiten überzeugt der Bildschirm. Der Standfuß lässt sich individuell anpassen, und die geringe Tiefe des Monitors erlaubt eine platzsparende Positionierung. Für Liebhaberinnen und Liebhaber von Sonys oder Microsofts Spielekonsolen stehen mitunter zwei HDMI 2.1-Anschlüsse, für den PC selbstredend aber eine DisplayPort 1.4-Schnittstelle zur Verfügung. Und mit Features wie Picture By Picture oder Picture In Picture bekommt das Wort Multitasking eine völlig neue Bedeutung.

Weitere spannende Funktionen

Die Unterstützung von Technologien wie AMDs FreeSync Premium Pro und die Kompatibilität mit NVIDIAs G-Sync garantieren zudem für eine störungsfreie Darstellung ohne lästiges Stottern oder gar Tearing. In Verbindung mit der VESA-Zertifizierung für AdaptiveSync ist das LG-Modell gleichzeitig eine hervorragende Wahl für kompetitive Spiele wie Valorant, Counter-Strike 2 oder League of Legends.

Mit dem LG UltraGear OLED 45GS95QX-B sichert ihr euch einen genialen wie großen Gaming-Monitor, der nicht nur durch seine schnellen Spitzenwerte, sondern auch mit einem durchdachten Design, das sich jedem Setup nahtlos anschmiegen dürfte, überzeugt. Seid ihr also noch auf der Suche nach einem neuen Bildschirm, solltet ihr euch beeilen: Das Angebot auf Amazon ist zeitlich begrenzt und läuft nur über den diesjährigen Black Friday.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.