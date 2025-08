Nur 45 Euro: Den PS5-Controller bekommt ihr gerade günstig wie nie – aber es gibt einen Haken

Der PS5-Controller zählt zu den beliebtesten seiner Art, stößt er doch nicht nur bei Besitzerinnen und Besitzern von Sonys Spielekonsole, sondern auch PC-Spielenden auf riesigen Anklang. Die Beliebtheit des DualSense Wireless geht üblicherweise mit einem nicht ganz so günstigen Preis einher, doch mit dem aktuellen Angebot von Amazon bekommt ihr ihn jetzt zum bisherigen Tiefstpreis von knapp 45 Euro.

Während ihr nämlich unter gewöhnlichen Umständen gute 70 Euro bis 80 Euro für das gefeierte Eingabegerät auf die virtuelle Ladentheke legen müsst, könnt ihr euch den DualSense Wireless Controller 🛒 dank des Deals für eine kurze Zeit jetzt fast zum halben Preis schnappen. Allerdings nur unter einer bestimmten Bedingung, denn den Controller der PlayStation 5 findet ihr nur im Schnäppchen-Bundle im Regal des Versandhausriesen.

PS5-Controller zum Tiefstpreis – So günstig gab es den DualSense Wireless noch nie zuvor

Klar, immer mal wieder gibt es den PS5-Controller auch vergünstigt in den Online-Stores der Elektronikfachmärkte, für weniger als exakt 45,99 Euro hat er laut Vergleichsportal Geizhals allerdings noch nie seinen Besitzer gewechselt – Versand exklusive. Bei Amazon zahlt ihr aktuell nur noch günstige 45,19 Euro, während euch das gute Stück sogar kostenfrei bis an die Tür geliefert wird. Einziger Haken: Ihr müsst zum mit 95,19 Euro bepreisten Bundle greifen, in welchem sich noch eine Guthabenkarte im Wert von 50 Euro für den PlayStation Store versteckt hat.

Den Angaben des Versandhauses zufolge spart ihr im Vergleich zur UVP beim Einzelkauf so satte 34,80 Euro. Wirft man einmal einen Blick auf den Preis von 72,99 Euro, der aktuell für den DualSense Wireless einzeln aufgerufen wird, lässt sich ebenfalls schnell erkennen, dass sich hier ein echtes Schnäppchen schlagen lässt (Stand: 31.07.2025). Zieht man nämlich die 50 Euro Store-Guthaben von dem Deal ab, ergibt sich der bereits von uns errechnete Preis von 45,19 Euro für das Zubehör.

Die Vorteile des PS5-Controllers 🛒 liegen dabei im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand: Euch erwartet ein noch intensiveres Spielerlebnis, denn dank des besonders immersiven haptischen Feedbacks und den dynamischen, adaptiven Triggern sowie einem integrierten Mikrofon spürt ihr die Action nur so in euren Fingerspitzen. Das ikonische, komfortable Design tut seinen Rest, wird es doch von Spielerinnen und Spielern seit Jahren geschätzt. Auch die Kompatibilität kann sich sehen lassen, ist der DualSense Wireless doch nahtlos nutzbar mit dem PC, beispielsweise über Steam oder andere Plattformen.

Weiteres PS5-Zubehör findet ihr hier:

Das Guthaben dürfte bei dem Deal kein Hindernis darstellen, immerhin lockt der PlayStation Store regelmäßig mit starken Angeboten, bei denen ihr frisches Futter für eure Konsole einsacken könnt. Seid ihr aber tatsächlich darauf aus, den PS5-Controller primär mit eurem PC zu verwenden, oder habt ihr sogar nicht einmal eine PlayStation 5 im Haus stehen, bleibt euch zumindest noch die Möglichkeit, den Code in bare Münze zu verwandeln oder einen passenden Abnehmer in eurem Freundes- oder Familienkreis zu finden, der mehr mit ihm anfangen kann.

Allzu lange zögern solltet ihr hingegen nicht, denn der Deal von Amazon ist wie gewohnt nur zeitlich begrenzt verfügbar. Wollt ihr euch den PS5-Controller also zum Tiefstpreis schnappen, solltet ihr zuschlagen, solange es den DualSense Wireless 🛒 noch satt rabattiert gibt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.