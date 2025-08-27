Nur 48,77 statt 79,99 Euro: Ultra-beliebtes PS5-Spiel für Elden Ring-Fans jetzt fast zum halben Preis schnappen

Amazon bietet derzeit ein hochgelobtes PS5-Spiel zu einem stark gesenkten Preis an. Demon’s Souls aus dem Hause der PlayStation Studios und Bluepoint Games ist von ursprünglich 79,99 Euro auf gerade einmal 48,77 Euro reduziert. Vor allem für Fans von Elden Ring und dem dahinterstehenden Entwickler FromSoftware eine günstige Gelegenheit, die Souls-Sammlung zu vervollständigen.

Das Remake des gefeierten Klassikers wurde von Grund auf neu entwickelt und nutzt die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 vollständig aus. Bluepoint Games hat dabei nicht nur die Grafik von Demon’s Souls 🛒 komplett überarbeitet, sondern auch zahlreiche technische Verbesserungen implementiert, die das ursprüngliche Spielerlebnis in zeitgemäßer Form präsentieren.

Demon’s Souls: Gefeiertes PS5-Spiel für Genre-Fans bei Amazon stark reduziert

Die Geschichte von Demon’s Souls führt euch ins nördliche Königreich Boletaria, das einst ein wohlhabendes Ritterland war. König Allant, der zwölfte König von Boletaria, hat sich in seinem Machtstreben den alten Seelenkünsten verschrieben und dadurch einen uralten Dämon heraufbeschworen. Dieser Dämon hat einen farblosen Nebel über das Land gelegt, aus dem schreckliche Kreaturen mit einer Gier nach menschlichen Seelen hervorkommen. So viel zumindest zur Story des PS5-Spiels, das bei Amazon auf eine Wertung von starken 4,7 Sternen bei über 3.000 Rezensionen blickt:

Doch wie bei einem Souls-Spiel üblich, schafft das Narrativ nur den Rahmen für das eigentliche Herzstück des Spiels: Das geliebte Kampfsystem erfordert von euch präzises Timing und strategisches Denken. Ihr müsst lernen, wann der richtige Zeitpunkt zum Angreifen ist und wann ihr besser innehalten solltet. Jeder Fehlschlag kann dazu führen, dass ihr eure mühsam gesammelten Seelen verliert, die als Währung für Charakterverbesserungen dienen. Diese Mechanik macht jeden Kampf zu einer spannungsgeladenen Herausforderung.

Die Online-Funktionalität erweitert das Spielerlebnis erheblich. Andere Spielerinnen und Spieler können in euer Abenteuer eindringen und euch zu Player-versus-Player-Kämpfen herausfordern. Alternativ könnt ihr Verbündete herbeirufen, die euch im Kampf gegen die Dämonen unterstützen. Diese Asymmetrie zwischen kooperativen und kompetitiven Elementen sorgt für unvorhersehbare Spielmomente.

Das perfekte PS5-Zubehör findet ihr hier:

Demon’s Souls 🛒 präsentiert sich als PS5-Spiel in zwei unterschiedlichen Grafikmodi. Der 4K-Modus bietet eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde, während der High-Frame-Rate-Modus eine flüssigere Darstellung mit 60 FPS ermöglicht, dabei aber die Auflösung reduziert. Diese Flexibilität ermöglicht es euch, je nach Präferenz entweder die bestmögliche Bildqualität oder die flüssigste Spielerfahrung zu wählen.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.