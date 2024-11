Mit 4K & 160Hz: Großen Gaming-Monitor fast 200 Euro günstiger am Black Friday abstauben

Der Black Friday bietet auch in diesem Jahr erneut Gelegenheit, dem eigenen Setup zum deutlich schmaleren Preis ein paar starke Upgrades zu verpassen. So beispielsweise mit einem Gaming-Monitor der Extraklasse, den ihr bei Amazon gerade zum bislang niedrigsten Preis findet.

Den MSI MAG 322UPF könnt ihr jetzt nämlich fast 200 Euro günstiger dank des Deals beim Versandhausriesen abstauben. Ihr bekommt ein Modell des obersten Regals, das mit seiner flotten Geschwindigkeit und seiner beeindruckenden Bildqualität auftrumpfen kann.

Starker 4K-Gaming-Monitor von MSI im Black Friday-Angebot auf Amazon

Der MAG 322UPF ist mit einer stattlichen Bilddiagonale von 32 Zoll ausgestattet, über die sich eine kristallklare 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln erstreckt. Dank des Rapid-IPS-Panels wirken vor allem die Farben lebensecht, während die Blickwinkelstabilität gewährleistet wird. Besonders im wettbewerbsorientierten Bereich, sei es in Valorant, League of Legends oder vergleichbaren Titeln, kann euch die schnelle Bildwiederholrate von 160 Hertz und die rasante Reaktionszeit von nur einer Millisekunde den Sieg einheimsen. Mit dem Black Friday-Deal von Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge jetzt den Tiefstpreis:

Die Adaptive Sync-Technologie sorgt dafür, dass die Bildwiederholrate eures Screens stets mit der Framerate eurer Grafikkarte in Einklang stehen. Dadurch gehören lästiges Ruckeln sowie Bildfehler der Vergangenheit an, was für ein smoothes Spielerlebnis entscheidend ist. Der moderne Monitor unterstützt darüber hinaus natürlich HDR, was für eine bessere Helligkeit in dunkleren Spielszenen und besonders detailreiche Kontraste garantiert.

Auch in puncto Ergonomie bietet der MSI MAG 322UPF einige Vorteile. Der Standfuß ist in drei möglichen Richtungen verstellbar: Ihr könnt die Höhe, Neigung und Drehung individuell anpassen, um den vergünstigten Gaming-Monitor optimal auf eure Sitzposition einzustellen. Darüber hinaus ist das Gerät mit fast schon selbstverständlichen Features wie Less Blue Light Pro oder der Flicker Free-Technologie ausgestattet, um die Belastung für eure Augen selbst in stundenlangen Spiele-Sessions auf ein Minimum zu reduzieren.

Auch PS5- und Xbox Series X-Spielende kommen auf ihre Kosten

Nicht zuletzt beeindruckt der MAG 322UPF durch seine Anschlussvielfalt: Mit zwei HDMI 2.1-Ports, einem DisplayPort 1.4a sowie USB-C mit Power-Delivery-Support ist er flexibel einsetzbar. Egal, ob ihr euren PC, den Laptop oder eine der aktuellen Spielekonsolen aus dem Hause Microsoft oder Sony anstöpselt – das MSI-Modell gibt in jedem Szenario eine gute Figur ab.

Der Deal bietet euch die Möglichkeit, einen leistungsstarken und vielseitigen Bildschirm, der sich sowohl zum Zocken als auch im Homeoffice bezahlt macht, zum bislang ungeschlagenen Preis zu erwerben. Wollt ihr euch den Gaming-Monitor sichern, solltet ihr aber schnell sein: Das Angebot auf Amazon läuft nur über den Black Friday, ehe ihr wieder den ursprünglichen Preis zahlen müsst.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.