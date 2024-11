Mit 4K & bis 480Hz: OLED-Gaming-Monitor von LG am Black Friday über 300 Euro günstiger

Wer sein Spielgefühl dieser Tage auf ein völlig neues Level heben will, der blickt idealerweise auf die Front eines modernen Gaming-Monitors mit OLED-Panel. Ein solcher ist keineswegs günstig, doch am Black Friday habt ihr bei Amazon die Möglichkeit, ein extrem starkes Modell von LG zum bisherigen Tiefstpreis zu ergattern.

Der LG UltraGear OLED 32GS95UV-W findet sich im aktuellen Deal-Dschungel des Versandhausriesen zu einem deutlich reduzierten Preis. Statt der ursprünglichen 1.349,99 Euro zahlt ihr jetzt nur noch geschlagene 997,99 Euro, womit ihr also satte 350 Euro sparen könnt. Er überzeugt neben seinem großen Display mit einer kristallklaren 4K-Auflösung und einem spannenden DualMode, der euch bis zu 480 Hertz bietet.

Genialer OLED-Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Was kann der LG UltraGear OLED 32GS95UV-W?

Der LG UltraGear OLED 32GS95UV-W setzt auf ein schlankes Design mit einem nahezu rahmenlosen Screen. Sein OLED-Display mit einer Diagonale von 31,5 Zoll bietet eine native 4K-Auflösung von 3.840 mal 2.160 Pixeln. Damit taucht ihr noch tiefer in die mit Liebe zum Detail gestalteten Welten eurer favorisierten Videospiele ein, während ihr eurem Sehorgan gestochen scharfe Bilder serviert. Mit Spitzenhelligkeitswerten von bis zu 1.300 Candela pro Quadratmeter sorgt er zudem für lebendige und kontrastreiche Darstellungen – selbst bei grafisch anspruchsvollen HDR-Inhalten. Am Black Friday bekommt ihr den leistungsstarken Gaming-Monitor günstiger denn je bei Amazon:

Eine der Stärken des Monitors ist sein DualMode, der eine rasante Bildwiederholrate von bis zu 480 Hertz bei FullHD-Auflösung und noch immer flotten 240 Hertz in 4K bietet. Dies macht ihn besonders für schnelle Spiele wie Valorant oder Counter-Strike 2 interessant, in denen blitzartige Bewegungen und präzise, aber nicht weniger pfeilschnelle Reaktionen gefragt sind.

Hier spielt auch die rasche Reaktionszeit von nur 0,03 Millisekunden eine Rolle, mit der die Darstellung auf eurem Screen erfolgt. Und mittels Technologien wie Nvidias G-Sync und AMDs FreeSync Premium Pro gehören Bildstörungen wie das gefürchtete Tearing der Vergangenheit an, während ihr ein smoothes Spielerlebnis genießt, bei dem eure Grafikkarte mit eurem Bildschirm stets in Einklang steht.

Abseits der seiner Performance überzeugt der Monitor auch mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten: Zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, ein DisplayPort 1.4 und mehrere USB-Schnittstellen machen ihn flexibel einsetzbar. Vor allem freuen sich darüber PS5– und Xbox Series X-Besitzerinnen und Besitzer, die von der hohen Bildwiederholrate so uneingeschränkt profitieren.

Weitere Features vorgestellt

Auch ergonomisch hat der Gaming-Monitor einiges zu bieten: Der Standfuß lässt sich in Höhe, Drehung und Neigung verstellen, sodass ihr den Bildschirm optimal an eure Sitzposition anpassen könnt.

Darüber hinaus punktet der LG UltraGear mit integrierten Lautsprechern und DTS Headphone:X-Technologie. So genießt ihr nicht nur optisch, sondern auch audiovisuell das maximale Level an Immersion. Sein entspiegeltes Display sorgt zudem für eine angenehme Nutzung auch in hellen Räumen, während die Low Blue Light-Technologie eure Augen selbst in stundenlangen Spiele-Sessions schont.

Mit seinen vielseitigen Funktionen und dem aktuellen Angebotspreis ist der LG UltraGear OLED 32GS95UV-W eine günstige Gelegenheit für alle, die Wert auf hohe Leistung legen, aber keine Abstriche bei der Bildqualität machen möchten. Über den Black Friday sichert ihr euch den genialen Gaming-Monitor günstig wie nie zuvor, allerdings nur für eine begrenzte Zeit.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.