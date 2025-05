4K Gaming-Monitor zum Sparpreis bei Amazon – Spitzenmodell über 150 Euro günstiger

Der Einsatz eines hochwertigen Gaming-Monitors kann euer Spielerlebnis erheblich verbessern, und der Acer Predator XB273K V3 bietet genau die Funktionen, die anspruchsvolle Gamer*innen suchen. Mit seiner beeindruckenden 4K-Auflösung, schnellen Reaktionszeit und einer Bildwiederholrate von 160 Hertz gehört er zur Oberklasse. Auf Amazon ist das Modell nur kurz zu einem um fast 30 Prozent reduzierten Preis erhältlich.

Die Premium-Marke steht seit Jahren für hochwertige Gaming-Peripherie und der Acer Predator XB273K V3 🛒 reiht sich nahtlos in diese Tradition ein. Der Monitor kombiniert modernste Technologie mit ergonomischem Design und bietet damit die ideale Grundlage für intensive Gaming-Sessions. Die Preisreduzierung von 549 Euro auf knapp unter 400 Euro macht dieses High-End-Gerät nun für eine breitere Zielgruppe zugänglich.

Gaming-Monitor im Angebot

Der Acer Predator XB273K V3 bietet eine 4K-UHD-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten, die auf einem 27-Zoll-Display besonders beeindruckend zur Geltung kommt. Diese hohe Pixeldichte sorgt dafür, dass ihr selbst kleinste Details im Spielgeschehen wahrnehmen könnt – ein entscheidender Vorteil in kompetitiven Spielen. Verglichen mit herkömmlichen Full-HD-Monitoren bietet euch die vierfache Auflösung ein deutlich klareres und schärferes Bild. Wollt ihr euch den Gaming-Monitor der Spitzenklasse über 150 Euro günstiger bei Amazon schnappen, müsst ihr euch beeilen:

Besonders hervorzuheben ist die Agile Splendor IPS-Technologie, die eine schnellere Flüssigkristalltechnologie nutzt als herkömmliche IPS-Displays. Dies resultiert in einer beeindruckenden Reaktionszeit von nur 0,5 Millisekunden. Diese schnelle Reaktionszeit in Kombination mit der hohen Bildwiederholrate von 160 Hz sorgt für eine extrem flüssige Darstellung auch bei schnellen Bewegungen, was besonders in hitzigen Ego-Shootern oder rasanten Rennspielen von Vorteil ist.

Die AMD FreeSync Premium-Technologie synchronisiert zudem die Bildwiederholrate des Gaming-Monitors mit der Grafikkartenleistung, wodurch Tearing verhindert wird. Bei einem Abfall der Framerate unter das unterstützte Minimum des Displays sorgt die Low Framerate Compensation dafür, dass das Spiel weiterhin flüssig läuft. Zwei HDMI 2.1-Anschlüsse eignen ihn darüber hinaus hervorragend für die Nutzung mit einer modernen Konsole wie der PS5 oder der Xbox Series.

Die VESA-zertifizierte HDR400-Unterstützung hebt den Acer Predator XB273K V3 zusätzlich von der Masse ab. HDR ermöglicht eine realistischere Darstellung mit höherem Kontrast und lebendigeren Farben. Mit einer Farbabdeckung von über 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums eignet sich der Monitor nicht nur für Gaming, sondern auch für Content Creation oder das Streamen von Filmen und Serien in beeindruckender Bildqualität.

Optimales Gaming-Setup für anspruchsvolle Nutzer*innen

Um das volle Potenzial des Acer Predator XB273K V3 🛒 zu entfalten, solltet ihr über eine leistungsstarke Grafikkarte verfügen. Für 4K-Gaming mit hohen Bildwiederholraten empfiehlt sich mindestens eine NVIDIA GeForce RTX 3080 🛒 oder Radeon 6900 XT 🛒. Diese Kombination ermöglicht es euch, die volle Auflösung bei gleichzeitig hohen Grafikeinstellungen zu genießen, ohne Einbußen bei der Framerate hinnehmen zu müssen.

Für ein ergonomisches Setup solltet ihr zudem über einen höhenverstellbaren Gaming-Tisch nachdenken. Da der Acer Predator über eine VESA-100×100-Halterung verfügt, lässt er sich auch problemlos an einem Monitor-Arm befestigen, was euch zusätzliche Flexibilität bei der Positionierung bietet und wertvollen Platz auf dem Schreibtisch freimacht.

Geeignete Gaming-Tische gibt es hier günstig zu kaufen:

Wollt ihr euch den Gaming-Monitor der Spitzenklasse fast zum bisherigen Tiefstpreis sichern, solltet ihr wie bereits erwähnt keine Zeit verstreichen lassen: Das Angebot für den Acer Predator XB273K V3 🛒 ist wie von Amazon gewohnt nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

