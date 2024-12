Noch mehr Immersion: 4K-Gaming-TV mit atmosphärischem Ambilight & 120Hz jetzt günstig wie nie

Sucht ihr nach einem neuen Gaming-TV, um euer Seherlebnis auf ein völlig neues Level zu heben? Dann solltet ihr einen Blick auf den Philips-Fernseher werfen, der gerade bei Amazon zum Tiefstpreis erhältlich ist. Statt wie bisher über 1.000 Euro zahlt ihr aktuell nur 899 Euro.

Dank des besonders atmosphärischen Ambilight-Systems und der leistungsstarken Hardware des 65 Zoll-großen Philips 65PUS8909 könnt ihr nicht nur Filme und Serien in bester Qualität genießen, sondern auch eure Spiele auf beeindruckende Weise erleben.

Bildgewaltiger Gaming-TV mit Ambilight im Amazon-Angebot

Der Philips 65PUS8909 punktet in erster Linie mit seinem einzigartigen Ambilight-System: Die spannende Technologie nutzt LEDs an der Rückseite des Fernsehers, die das Licht passend zu den Bildinhalten in den Raum projizieren. Dadurch wirkt nicht nur das Bild größer: Ihr taucht noch tiefer in das Geschehen eurer liebsten virtuellen Welten ein. Besonders beim Zocken, aber natürlich auch beim Film- oder Serienschauen dürftet ihr einen Unterschied spüren, der euch das Feature nicht mehr missen lassen wollen wird. Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge gerade den Tiefstpreis für den Gaming-TV:

Für gestochen scharfe Bilder sorgt die 4K Ultra-HD-Auflösung, unterstützt durch die Ultra-HD-KI des Herstellers. Eben jene verbessert die Bildqualität gezielt, um Farben, Schärfe und Bewegungsdarstellung zu optimieren. Ob adrenalingeladene Action-Szene oder atemberaubend schnelle Shooter-Situation: Der Philips 65PUS8909 liefert stets eine brillante Darstellung.

Ein weiteres Highlight ist die Titan OS-Plattform. Mit dieser intelligenten Benutzeroberfläche könnt ihr Inhalte schnell und einfach finden. Von Streaming-Diensten bis hin zu euren Lieblingsserien ist alles übersichtlich an einem Ort gebündelt. Ihr könnt sofort loslegen, ohne lange nach Inhalten suchen zu müssen.

Beste Technik im Bereich des Gamings

Besonders für Gamerinnen und Gamer ist der Philips 65PUS8909 ideal ausgestattet: Der entsprechende Gaming-Modus in Kombination mit HDMI 2.1 sorgt für eine niedrige Eingabeverzögerung und flüssiges Gameplay. Dank der Variable Refresh Rate, kurz VRR, genießt ihr ein smoothes Spielerlebnis, das gerade bei flotteren Videospielvertretern einen spürbaren Unterschied macht.

Die genannten Features machen den Fernseher in Verbindung mit der rasanten Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz zu einer optimalen Wahl für alle, die das Beste aus ihrer PS5 oder ihrer Xbox Series-Konsole herausholen wollen.

Zusätzlich liefert die Dolby Atmos-Technologie einen raumfüllenden Klang. Damit wirken Effekte wie das Rauschen eines Raumschiffs oder Schritte aus verschiedenen Richtungen realistischer denn je. Der Sound unterstützt die Immersion und ergänzt das hochwertige Bild des Philips 65PUS8909 optimal. Wollt ihr euch den genialen Gaming-TV sichern, solltet ihr euch aber beeilen: Wie gewohnt dürfte der Deal auf Amazon nur für eine kurze Zeit verfügbar sein.

