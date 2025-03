Nur 5 Euro: Die perfekte Alternative zu Split Fiction bekommt ihr bei Amazon jetzt hinterhergeworfen

Ihr steht total auf Koop-Spiele, habt Hazelights gefeierte Titel wie A Way Out, It Takes Two oder das jüngst erschienene Split Fiction nur so verschlungen? Dann hat Amazon jetzt die passende Alternative für euch parat und das Beste an ihr ist der Preis.

Nicht einmal fünf Euro zahlt ihr für den ebenfalls Hit-verdächtigen Koop-Kracher Unravel 2 🛒. An wem der Plattformer bislang vorbeiging, der sollte unbedingt einmal einen Blick auf die beiden niedlichen Fadenfreunde werfen, die sich durch eine fantastische Welt friemeln müssen.

Perfekt für Fans von Split Fiction und Co: Schnappt euch Unravel 2 für 5 Euro bei Amazon

Mit Unravel 2 begleitet ihr die bereits aus dem ersten Teil bekannten Strickpuppen, die Yarnys, welche sich an ihrem Garn durch eine bezaubernde Spielwelt schwingen. Das Koop-Spiel schlägt in eine ähnliche Kerbe wie das von uns im Test gefeierte Split Fiction, seid ihr doch stets mit dem jeweils anderen Charakter verbunden. Auch in Unravel 2 geht es nämlich um Teamwork, mit dem ihr die kniffligen Kopfnüsse, vor die euch der Titel stellt, löst.

Schnappt euch das Spiel bei Amazon jetzt als Download-Code für rekordverdächtige fünf Euro:

Ähnlich wie bei den großen Genre-Geschwistern It Takes Two oder eben Split Fiction übernehmt ihr hier mal gemeinsam, mal getrennt Aufgaben voneinander – stets mit dem Gedanken im Kopf, zusammen zum Ziel zu finden. Die Level sind abwechslungsreich und herausfordernd gestaltet, halten den spaßigen Spielfluss des Titels so stets hoch, ohne überfordernd zu werden.

Und auch die Welt von Unravel 2 selbst kann sich sehen lassen: Atmosphärische Kulissen, gepaart mit der nötigen Liebe fürs Detail, erwecken die raunenden Waldlandschaften, sonnigen Sandstrände sowie strömenden Stadt-Settings zum Leben. Der farbenfrohe Look sorgt für eine spannende Mischung aus Märchenbuch-Optik und realistischer Darstellung, die nie langweilig wird, anzusehen.

Passend dazu: Split Fiction – Nächstes Spiel von Koop-Legende Hazelight bereits in Arbeit

Wollt ihr euch Unravel 2 🛒 für nur fünf Euro bei Amazon sichern, müsst ihr euch beeilen: Die starke Alternative für Split Fiction-Fans ist nur kurze Zeit so günstig zu haben, ehe sie wieder mit ihrem üblichen Preisschild von 19,99 Euro versehen wird.

