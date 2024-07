5 Minuten aufladen, stundenlang zocken, kristallklarer Klang: JBLs kabellose Kopfhörer jetzt 50 Euro günstiger

Musikliebhaber und Gamer sollten jetzt ihre Ohren spitzen: MediaMarkt bietet derzeit verlockende Angebote für den JBL Live 770NC On-Ear-Kopfhörer und den JBL Soundgear Sense Open-Ear Bluetooth-Kopfhörer. Die Deals bieten erhebliche Einsparungen bei erstklassiger Audioperipherie – eine günstige Gelegenheit also, um euer Setup aufzurüsten.

Aufregende Audio-Angebote bei MediaMarkt: Das gibt es mit dem JBL Live 770NC On-Ear-Kopfhörer auf die Ohren

Die hochwertigen JBL Live 770NC On-Ear-Kopfhörer, die ursprünglich 179,99 Euro kosten, sind bei MediaMarkt jetzt für gerade einmal 127,99 Euro erhältlich. Dank des starken Preisnachlasses spart ihr satte 52 Euro bei einem der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung auf dem Markt. Das zeitlich begrenzte Angebot bietet eine hervorragende Gelegenheit, erstklassige Klangqualität und fortschrittliche Funktionen zu genießen, ohne das Budget zu sprengen.

Im Vergleich zu ähnlichen Produkten ist der JBL Live 770NC-Kopfhörer nicht nur eine preisgünstige Wahl, sondern auch eine überlegene Option in Bezug auf Funktionen und Leistung. Ausgestattet mit der True Adaptive Noise Cancelling-Technologie passt er sich in Echtzeit an eure Umgebung an und sorgt so für ein ungestörtes Hörerlebnis. Der JBL Signature Sound und die 40-mm-Treiber sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis, welches sowohl Musik als auch immersivste Spiele-Sessions bereichert. Dank der Smart Ambient-Funktion bleibt ihr euch eurer Umgebung aber trotzdem bewusst, was das Modell ideal für den Innen- und Außenbereich macht.

Für Gamer bietet der JBL Live 770NC besondere Vorteile: Der Low-Latency-Modus minimiert die Audioverzögerung und sorgt so für nahtloses Gameplay. Die Fähigkeit des Kopfhörers, sich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig zu verbinden, ermöglicht es euch, mühelos zwischen eurer Spielkonsole und eurem Smartphone hin- und herzuwechseln, so dass ihr während euren Ausflügen in die virtuellen Welten nie einen wichtigen Anruf oder eine Nachricht verpasst. Darüber hinaus sorgen das bequeme Over-Ear-Design und die lange Akkulaufzeit von bis zu 65 Stunden bei ausgeschaltetem ANC für hohen Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei langen Multiplayer-Marathons.

Die Integration von Sprachassistenten wie dem Google Assistant und Alexa sorgt für zusätzlichen Komfort und ermöglicht es euch, eure Kopfhörer zu steuern und Informationen freihändig abzurufen. Mit der JBL Headphones-App könnt ihr den Klang und die ANC-Einstellungen an euren persönlichen Geschmack und eure Bedürfnisse anpassen, was das Nutzererlebnis noch weiter verbessert.

Immer ein offenes Ohr: JBL Soundgear Sense Bluetooth-Kopfhörer ebenfalls deutlich reduziert

Einen deutlichen Rabatt genießt ihr auch auf die offenen Bluetooth-Kopfhörer von JBL mit dem Namen Soundgear Sense, die ebenfalls bei MediaMarkt im Angebot erhältlich sind. Ursprünglich zum Preis von 149,99 Euro erhältlich, sind sie jetzt für nur 99 Euro zu haben, wodurch ihr auch hier über 50 Euro sparen könnt. Die Kopfhörer bieten eine einzigartige Kombination aus erstklassigem Komfort und hochwertigem Klang. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kopfhörern ermöglicht das offene Design, dass ihr eure Umgebung wahrnehmen, während ihr eurer Lieblingsmusik trotzdem volle Aufmerksamkeit schenken könnt. Diese Funktion ist besonders für Gamer von Vorteil, die mit anderen im selben Raum kommunizieren oder auf externe Spielhinweise achten müssen, ohne die Kopfhörer abzunehmen.

Was die Audioqualität betrifft, so sind die Soundgear Sense mit der von JBL entwickelten OpenSound-Technologie ausgestattet. Die innovative Bauweise überträgt den Klang durch Luftleitung, was zu einem natürlichen Hörerlebnis führt, ohne den Gehörgang abzudichten. Das Ergebnis ist eine geringere Ermüdung der Ohren und komfortablere Gaming-Sessions – selbst bei stundenlangem Gebrauch.

Darüber hinaus verfügen sie über zwei Anschluss- und Synchronisationsfunktionen, die eine nahtlose Integration in jedes Gaming-Setup ermöglichen. Ihr könnt die Soundgear Sense an eure Konsole oder euren PC anschließen und zwischen den Geräten wechseln, ohne die Verbindung manuell wiederherstellen zu müssen. Die vier eingebauten Mikrofone sorgen für eine kristallklare Kommunikation mit euren Teammitgliedern, bei der keinerlei Verzerrung zu hören ist.

Die Kopfhörer verfügen über eine robuste Akkulaufzeit, die mit einer einzigen Aufladung bis zu sechs Stunden ununterbrochene Spielzeit bietet, wobei durch die Ladehülle sogar weitere 18 Stunden möglich sind. Mit einer 15-minütigen Schnellladung kann die Spielzeit sogar um vier Stunden verlängert werden – perfekt für Gamer, die keine langen Pausen einlegen möchten. Mit ihrer staub- und spritzwassergeschützten Konstruktion sind sie für den Einsatz am Schreibtisch konzipiert und halten selbst fiesen Attacken durch Chips-Krümel oder umfallende Energy Drinks stand.

Flinke Finger: Die Deals von MediaMarkt sind nur für kurze Zeit verfügbar

Wie immer lohnt es sich auch bei den MediaMarkt-Angeboten, schnell zu sein: Die Deals, mit denen ihr die JBL Live 770NC On-Ear- und die JBL Soundgear Sense Open-Ear Bluetooth-Kopfhörer mit über 50 Euro Rabatt abstauben könnt, sind nur für kurze Zeit verfügbar. Zögert also nicht länger und sichert euch eine starke Kombination aus einem erschwinglichen Preis, hochwertigem Sound und aufregender Audiotechnologie, die euch sowohl beim Musikhören unterwegs als auch in stundenlangen Spiele-Sessions vor dem heimischen PC nie im Stich lässt.

Quelle: MediaMarkt

