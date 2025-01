500 Euro sparen: OLED-Gaming-TV von LG mit 120Hz & starken Features nur kurze Zeit drastisch reduziert

Sparfüchse sollten jetzt die Ohren spitzen: Bei Amazon findet ihr aktuell ein aufregendes Angebot für einen genialen Gaming-TV von LG. Das 65 Zoll große 4K-OLED-Modell, das erst im vergangenen Jahr auf den Markt kam, ist derzeit um mehr als 30 Prozent reduziert und freut sich schon jetzt über beste Bewertungen.

Statt des ursprünglichen Preises von 1.599 Euro zahlt ihr dank des Deals des Versandhausriesen nur noch 1.108,44 Euro – ihr spart also fast 500 Euro auf das Spitzenmodell. Abstriche, was die Technik anbelangt, müsst ihr allerdings nicht machen: Eine kristallklare Auflösung, satte Farben und Kontraste sowie eine flotte Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz sind natürlich an Bord des LG OLED65B4ELA.

Gefeierter Gaming-TV im Amazon-Angebot fast 500 Euro günstiger: Das ist der LG OLED65B4ELA

Der LG OLED65B4ELA setzt bei seinem verbauten Panel auf die moderne und gefeierte OLED-Technologie, bei der jeder Pixel sogar selbstleuchtend ist. Das bedeutet, dass der 65 Zoll-TV optimale Schwarzwerte gepaart mit lebendigen, realitätsnahen Farben an den Tisch bringt – ganz ohne Hintergrundbeleuchtung. Dies sorgt für beeindruckende Kontraste und eine überwältigende Detailtreue in allen Bildbereichen. Besonders in dunklen Spiel-, Film- oder Serienszenen werden die feinen Unterschiede in den Schattierungen mittels HDR sichtbar, was das Seherlebnis noch intensiver und das Spielgefühl noch immersiver werden lässt.

Bei Amazon zahlt ihr Vergleichsportal Geizhals zufolge gerade den Tiefstpreis für den Gaming-TV:

Für leidenschaftliche Cineasten bringt der LG OLED65B4ELA zudem Dolby Vision und den beliebten Filmmaker Mode mit. Die beiden Features optimieren das Bild und stellen sicher, dass die künstlerische Vision, die ein jeder Regisseur oder eine jede Regisseurin beim Drehen des Films vor Augen hatte, in höchster Qualität wiedergegeben wird. In Kombination mit Dolby Atmos wird der Sound zudem noch realistischer und gibt euch das Gefühl, mitten im Geschehen zu stecken, statt ihm nur aus der Distanz beizuwohnen. Das Zusammenspiel von Bild und Ton sorgt so für ein echtes Kinoerlebnis in euren eigenen vier Wänden.

Doch damit nicht genug, denn gerade Gamerinnen und Gamer kommen mit der attraktiven Ausstattung des LG OLED65B4ELA voll auf ihre Kosten. Die bereits angesprochene Bildwiederholrate von flotten 120 Hz sowie die Unterstützung einer variablen Synchronisierung in Form von NVIDIAs G-Sync- und AMDs FreeSync-Technologie sorgen stets für eine smoothe, ruckelfreie Darstellung – selbst bei rasanten Bewegungen in schnellen Shootern oder Rennsimulationen. Auch in schweißtreibenden Spiele-Sessions bleibt das Bild stabil bei einer verschwindend geringen Reaktionszeit, die vom Auto Low Latency Mode (ALLM) beflügelt wird.

Anschlüsse, Multiview & mehr

Bei den Anschlüssen setzt LG mit dem OLED65B4ELA voll auf HDMI 2.1, was vor allem dann, wenn ihr zum Zocken am liebsten eine PS5 oder eine Xbox Series-Konsole nutzt, zum Tragen kommen dürfte. Nebenbei sind natürlich diverse USB-Ports sowie drahtlose Verbindungsmöglichkeiten via Wi-Fi 5 oder Bluetooth 5.1 mit an Bord.

Die moderne Multiview-Funktion richtet sich an alle, die gerne neben dem Zocken einen Stream oder eine Serie schauen oder generell mehrere Inhalte gleichzeitig genießen. Sie ermöglicht es, zwei Bildquellen nebeneinander darzustellen, ohne die Kontrolle über beide zu verlieren.

Weitere günstige Gaming-TVs gibt es hier:

Wollt ihr euch den günstigen wie genialen Gaming-TV schnappen, solltet ihr flinke Finger beweisen. Der Deal bei Amazon ist wie gewohnt nur eine begrenzte Zeit verfügbar, dann zahlt ihr für das Spitzenmodell von LG wieder den regulären Preis.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.