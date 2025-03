Über 500 Euro sparen: Großen Gaming-TV von LG mit 120Hz nur kurz zum Schnäppchenpreis sichern

Noch auf der Suche nach einem genialen wie günstigen Gaming-TV? Mit der Frühlingsaktion bietet Amazon einen Premium-Fernseher zu einem deutlich reduzierten Preis an. Ein mächtiges 65-Zoll-Modell von LG überzeugt durch seine OLED-Technologie mit selbstleuchtenden Pixeln, die für tiefes Schwarz und lebendige Farben sorgen.

Statt der ursprünglichen 1.599 Euro kostet der LG OLED65B4ELA 🛒 jetzt nur noch 1.049 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 550 Euro oder rund 34 Prozent gegenüber dem regulären Verkaufspreis. Die Kombination aus hochwertigem OLED-Panel und dem neuen α8 4K AI-Prozessor macht dieses Angebot besonders attraktiv für Filmfans und Spieler*innen.

Großer Gaming-TV von LG im Amazon-Angebot: Das kann der LG OLED65B4ELA

Der LG OLED65B4ELA verfügt über zahlreiche Features, die ihn zu einem herausragenden Gaming-Fernseher machen. Mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz bei 4K-Auflösung werden Bewegungen besonders flüssig dargestellt. Dies ist vor allem bei schnellen Actionspielen ein entscheidender Vorteil. Die Unterstützung von NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync sorgt zusätzlich für eine synchronisierte Bildausgabe ohne störendes Tearing oder Ruckler. Bei Amazon schnappt ihr euch den genialen Gaming-TV gerade günstig:

Ein weiteres Highlight des Fernsehers ist die extrem niedrige Eingabeverzögerung, die bei Spielen eine unmittelbare Umsetzung der Steuerungsbefehle ermöglicht. Dies kann in kompetitiven Spielsituationen den entscheidenden Vorteil bringen. Die selbstleuchtenden OLED-Pixel sorgen zudem für exzellente Kontraste in dunklen Spielszenen – Gegner in Schattenbereichen sind so leichter zu erkennen als bei vielen LCD-Fernsehern.

Der neue α8 4K AI-Prozessor optimiert nicht nur Spiele, sondern auch Filme und Serien. Durch künstliche Intelligenz werden Inhalte automatisch verbessert und an die jeweilige Szene angepasst. Der LG OLED65B4ELA 🛒 unterstützt zudem den Filmmaker Mode sowie Dolby Vision für eine authentische Wiedergabe von Filmen, wie sie von den Regisseur*innen intendiert wurde. Das Erlebnis wird durch Dolby Atmos vervollständigt, das für einen räumlichen Klang sorgt und mit virtuellen 9.1.2-Surround-Sound beeindruckt.

Die Bedienung erfolgt über die Magic Remote, die mit Bewegungssteuerung und integrierter Sprachfunktion für eine intuitive Navigation sorgt. Das moderne webOS24-Betriebssystem bietet Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten und wird dank des Re von LG auch in den kommenden Jahren mit Updates versorgt.

Das perfekte Home-Entertainment-System

Um das volle Potenzial des LG OLED65B4ELA auszuschöpfen, lohnt sich die Kombination mit passender Audio-Ausrüstung. Obwohl der Fernseher bereits über einen guten integrierten Sound verfügt, kann eine Soundbar 🛒 oder ein Heimkinosystem das Klangerlebnis noch deutlich verbessern. Besonders bei der Nutzung von Dolby Atmos-Inhalten entfaltet sich mit zusätzlichen Lautsprechern ein noch intensiveres räumliches Klangerlebnis.

Für die optimale Platzierung des Fernsehers empfiehlt sich je nach Wohnsituation entweder eine stabile Wandhalterung 🛒 oder ein hochwertiger TV-Ständer. Bei der Wandmontage sollte auf VESA-Kompatibilität geachtet werden. Eine indirekte Beleuchtung hinter dem Fernseher kann zudem die Kontrastwirkung verstärken und gleichzeitig die Augenbelastung bei längerem Fernsehen reduzieren.

Weitere starke Gaming-TVs findet ihr hier:

Wer das Heimkino-Erlebnis perfektionieren möchte, kann zusätzlich über einen AV-Receiver nachdenken, der die Steuerung mehrerer Geräte vereinfacht und gleichzeitig als zentrale Schnittstelle für weitere Komponenten dient. So lässt sich der LG OLED65B4ELA 🛒 in ein umfassendes Multimedia-System integrieren, das alle Anforderungen an modernes Home-Entertainment erfüllt. Wollt ihr euch den Gaming-TV günstig schnappen, müsst ihr euch beeilen: Das Amazon-Angebot läuft nur für eine begrenzte Zeit.

