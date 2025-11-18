Nur 54,99 statt 79,99 Euro: Brandneuer PS5-Bestseller schon kurz nach Release stark reduziert

Amazon bietet nur kurz nach seinem Release ein besonders populäres PS5-Spiel zum deutlich reduzierten Preis an. Statt der üblichen 79,99 Euro zahlt ihr jetzt nur 54,99 Euro für die Standard-Edition von Battlefield 6. Das entspricht einer Ersparnis von satten 25 Euro und macht den brandheißen Bestseller zu einem attraktiven Angebot für Fans taktischer Mehrspielergefechte.

Die Battlefield-Reihe von Electronic Arts gehört zu den etablierten Marken im Bereich der militärischen Shooter und hat sich über die Jahre einen festen Platz in der Gaming-Community erarbeitet. Battlefield 6 🛒, der neueste Ableger verspricht überarbeitete Mechaniken, eine Einzelspieler-Kampagne und die für die Serie typischen großen Mehrspieler-Schlachten mit bis zu 128 Spielerinnen und Spielern auf ausgewählten Karten.

Battlefield 6: Blockbuster-Shooter schon jetzt im Amazon-Angebot

Battlefield 6 setzt auf ein überarbeitetes Kinästhetik-Kampfsystem, das jeden Schuss und jede Bewegung präziser gestalten soll. Geducktes Sprinten, taktisches Wegziehen von verletzten Teammitgliedern und verbesserte Zielmechaniken gehören zu den Neuerungen. Das Entwicklerstudio hat besonderen Wert darauf gelegt, die Feuergefechte intensiver und gleichzeitig zugänglicher zu gestalten. Bei Amazon bekommt ihr das vor rund einem Monat erschienene Spiel auf der PS5 jetzt günstiger:

Das Zerstörungssystem wurde für diese Iteration weiterentwickelt. Audiovisuelle Hinweise zeigen euch an, wann Gebäude oder Deckungen kurz vor dem Einsturz stehen. Diese Mechanik erlaubt es euch, die Umgebung strategisch zu nutzen und Gegnerinnen und Gegnern die Deckung zu nehmen. Fahrzeuge spielen dabei eine zentrale Rolle: Kampfjets, Panzer und schwere Artillerie stehen zur Verfügung und können den Verlauf einer Schlacht entscheidend beeinflussen.

Der Battlefield-Portal-Modus erweitert Battlefield 6 🛒 um eine Sandbox-Komponente. Hier könnt ihr eigene Modi erstellen, Objekte in der Spielwelt bewegen und skalieren sowie klassische Inhalte aus früheren Teilen der Reihe nutzen. Diese Funktion richtet sich sowohl an kreative Spielerinnen und Spieler als auch an jene, die nostalgische Battlefield-Erlebnisse neu aufleben lassen möchten.

Die Standard-Edition umfasst neben dem Hauptspiel auch Zugang zu den klassischen Modi Eroberung, Durchbruch und Rush. Schauplätze wie Kairo, Brooklyn und Gibraltar dienen als Kulisse für die Gefechte. Eine Besonderheit stellt die enthaltene Einzelspieler-Kampagne dar, die euch als Teil eines Marine-Raider-Squads durch verschiedene Krisengebiete führt. Von Panzerschlachten in der Sahara bis zur Verteidigung New Yorks reicht das Spektrum der Missionen.

Sinnvolle Ergänzungen für euer Spielerlebnis

Für ein optimales Erlebnis mit dem Shooter empfiehlt sich ein Gaming-Headset mit räumlichem Klang, beispielsweise Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless 🛒. Die präzise Ortung von Gegnern über Schrittgeräusche und Schüsse spielt in taktischen Mehrspielergefechten eine wichtige Rolle. Modelle mit geschlossener Bauweise bieten dabei den Vorteil einer besseren Abschirmung von Umgebungsgeräuschen und erlauben es euch, euch vollständig auf das Geschehen zu konzentrieren.

Passend dazu: Battlefield 6 im Test: Der beste Multiplayer-Shooter des Jahres ist da

Wollt ihr euch Battlefield 6 🛒 schon kurz nach seiner Veröffentlichung vergünstigt schnappen, solltet ihr nicht länger zögern und den Abzug betätigen: Das gefeierte PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon.

