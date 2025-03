58 Prozent Rabatt: PS5-Spiel aus 2024 für rund 10 Euro nur kurz im Angebot

Wer Lust auf einen virtuellen Ausflug in die schneebedeckte Kleinstadt South Park hat, findet jetzt bei Amazon ein aufregendes Angebot. Das aktuelle PS5-Spiel der beliebten Animationsserie ist aktuell stark im Preis reduziert und bietet Fans der Serie ein kooperatives 3D-Abenteuer mit den bekannten Charakteren.

Beim Versandhausriesen ist South Park: Snow Day! 🛒 von den South Park Digital Studios jetzt für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises zu haben. Gerade einmal etwas mehr als schlappe zehn Euro müsst ihr löhnen, wenn ihr euch das erst 2024 erschienene Game sichern wollt.

PS5-Spiel im Amazon-Angebot: Das kann South Park: Snow Day!

Der Preis für South Park: Snow Day! ist von 29,99 Euro auf nur 12,71 Euro gesunken, was einer Ersparnis von über 58 Prozent entspricht. Das kooperative Action-Adventure entführt euch in eine verschneite Version der berüchtigten Kleinstadt, in der ein epischer Schneesturm für Chaos sorgt – aber auch dafür, dass die Schule ausfällt. Als neuer Charakter schließt ihr euch Cartman, Stan, Kyle und Kenny an, um die Stadt vor dem ewigen Winter zu retten. Bei Amazon schnappt ihr euch das PS5-Spiel nur kurz zum Spottpreis:

Die Besonderheit des Titels liegt im Koop-Modus, der erstmals in einem South Park-Spiel implementiert wurde. Ihr könnt mit bis zu drei Freund*innen gemeinsam spielen oder von künstlicher Intelligenz gesteuerte Verbündete an eure Seite holen. Das Gameplay konzentriert sich auf actionreiche Kämpfe, bei denen ihr verschiedene Nah- und Fernkampfwaffen einsetzen könnt. Diese lassen sich im Spielverlauf verbessern und mit speziellen Fähigkeiten kombinieren, um besonders wirkungsvolle Angriffe auszuführen.

Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die als Rollenspiele mit rundenbasierten Kämpfen aufgebaut waren, setzt South Park: Snow Day! auf direktere Action und schnellere Gefechte. Die Umstellung auf eine 3D-Grafik mag für eingefleischte Fans zunächst ungewohnt sein, da sie dem flachen Papier-Look der Serie widerspricht, eröffnet aber neue spielerische Möglichkeiten. Trotz dieser grafischen Veränderung bleibt der charakteristische Humor der Serie erhalten – inklusive derber Sprache und schrägen Situationen, für die South Park bekannt ist.

Die Anpassungsmöglichkeiten eures Charakters sind vielfältig und reichen von verschiedenen Kopfbedeckungen über T-Shirts mit dem „Cheesy Poof“-Logo bis hin zu skurrilen Details. Die Sprachoption ist vollständig auf Deutsch verfügbar, sodass ihr auch die lokalisierte Version des typischen South Park-Humors erleben könnt.

Gemeinsam durch den Schneesturm kämpfen

Für Spielende, die South Park: Snow Day! in seiner vollen Pracht genießen möchten, empfiehlt sich die Anschaffung zusätzlicher Controller für die PlayStation 5. Da das Spiel seinen Fokus auf den kooperativen Mehrspielermodus legt, kommt der Titel am besten zur Geltung, wenn ihr mit Freund*innen gemeinsam auf der Couch sitzt. Der DualSense Wireless-Controller 🛒 bietet durch sein haptisches Feedback und die adaptiven Trigger zusätzliche Immersion beim Einsatz der verschiedenen Waffen im Spiel.

Falls ihr ohnehin plant, regelmäßig mit anderen zusammen zu spielen, könnte auch ein PlayStation Plus-Abonnement 🛒 eine sinnvolle Ergänzung sein. Obwohl für den lokalen Mehrspielermodus nicht erforderlich, ermöglicht es euch, online mit Freund*innen zu spielen, die nicht physisch anwesend sein können. Das Matchmaking-System des Spiels erlaubt es zudem, auch mit unbekannten Mitspielenden aus aller Welt die verschneiten Straßen von South Park unsicher zu machen.

Wollt ihr euch das PS5-Spiel so günstig wie nur selten bei Amazon schnappen, müsst ihr euch allerdings beeilen: South Park: Snow Day! 🛒 ist nur für eine kurze Zeit so stark reduziert, ehe ihr wieder den vollen Preis löhnen müsst.

