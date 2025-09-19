Nur 599 statt 999 Euro: Riesiger Gaming-Fernseher für kurze Zeit fast zum halben Preis bei Amazon

Amazon reduziert derzeit den Preis für den Gaming-Fernseher Xiaomi TV F Pro 75 2026 von 999 Euro auf 599 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von 400 Euro für den 75-Zoll-Fernseher des chinesischen Herstellers, der sich durch seine Gaming-optimierten Funktionen und die umfangreiche Smart-TV-Ausstattung auszeichnet.

Xiaomi hat sich in den vergangenen Jahren als ernstzunehmende Alternative zu etablierten TV-Herstellern positioniert. Das Unternehmen kombiniert hochwertige Displaytechnologie mit konkurrenzfähigen Preisen und bietet dabei Funktionen, die sowohl für Filmfans als auch für Gamerinnen und Gamer interessant sind. Der aktuelle Rabatt macht den großformatigen Xiaomi TV F Pro 75 2026 🛒 noch attraktiver für alle, die ein immersives Heimkino-Erlebnis suchen.

Genialer Gaming-Fernseher im Amazon-Angebot: Das kann der Xiaomi TV F Pro 75

Das Herzstück des Xiaomi TV F Pro 75 2026 bildet ein 75-Zoll-QLED-Display mit Quantum-Dot-Technologie. Diese sorgt für eine Farbwiedergabe von über einer Milliarde Farbtönen und deckt den DCI-P3-Farbraum ab, der auch in professionellen Kinos zum Einsatz kommt. Die 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) liefert gestochen scharfe Bilder, während HDR10+ die Helligkeit und den Kontrast dynamisch an jede Szene anpasst.

Besonders interessant für Gaming-Enthusiasten ist der 120 Hertz Game Boost Modus, der über HDMI-Anschlüsse aktiviert wird. Diese erhöhte Bildwiederholrate sorgt für flüssigere Darstellungen bei schnellen Spielszenen und reduziert Eingabeverzögerungen merklich. Im Vergleich zu Standard-60-Hz-Displays wirken Bewegungen deutlich geschmeidiger, was gerade bei Shooter- oder Rennspielen einen spürbaren Vorteil bietet.

Die MEMC-Technologie (Motion Estimation, Motion Compensation) ergänzt die Gaming-Features um eine bewegungskompensierte Bildinterpolation. Diese eliminiert Bewegungsunschärfen und sorgt auch bei Sport-Übertragungen oder actionreichen Filmen für ein störungsfreies Seherlebnis. Der integrierte Filmmaker Modus erfüllt Hollywood-Zertifizierungsstandards und stellt Inhalte so dar, wie Regisseurinnen und Regisseure sie konzipiert haben.

Angetrieben wird der Fernseher von einem Quad-Core-A55-Prozessor mit 64-Bit-Architektur, der von zwei Gigabyte Arbeitsspeicher und 32 GB internem Speicher unterstützt wird. Diese Kombination ermöglicht flüssige Navigation durch das Fire TV-System und schnelle App-Starts. Das Xiaomi TV F Pro 75 2026 🛒 bietet direkten Zugriff auf Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video und Disney+ über eine übersichtliche Benutzeroberfläche.

Perfekte Ergänzungen für das Heimkino

Für ein vollständiges Gaming- und Entertainment-Setup lassen sich verschiedene Geräte mit dem großformatigen Gaming-Fernseher kombinieren. Konsolen wie die PlayStation 5 oder Xbox Series X profitieren besonders von der 120-Hz-Unterstützung und können ihre volle Leistung über die HDMI-2.1-Anschlüsse ausspielen. Auch leistungsstarke Gaming-PCs lassen sich problemlos anschließen und nutzen die hohe Bildwiederholrate für wettbewerbsorientiertes Gaming.

Eine Soundbar oder ein Surround-Sound-System kann das bereits vorhandene Dolby Audio und DTS Virtual:X des Fernsehers weiter aufwerten. Während die integrierten Lautsprecher für den alltäglichen Gebrauch ausreichen, bietet externe Audio-Hardware mehr Dynamik und Räumlichkeit bei Filmen und Spielen. Systeme mit Dolby Atmos-Unterstützung ergänzen das visuelle Erlebnis um eine dreidimensionale Klangbühne.

Apple-Nutzerinnen und -Nutzer profitieren von der integrierten AirPlay-Funktion, die das drahtlose Übertragen von Inhalten vom iPhone, iPad oder Mac ermöglicht. Fotos, Videos und sogar komplette Bildschirminhalte lassen sich ohne zusätzliche Hardware auf das große Display spiegeln. Diese nahtlose Integration macht den Fernseher zu einer praktischen Erweiterung des Apple-Ökosystems.

Weitere Gaming-Fernseher gibt es hier:

Die Alexa-Integration eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für Smart-Home-Enthusiasten. Per Sprachbefehl über die Fernbedienung lassen sich nicht nur TV-Funktionen steuern, sondern auch verbundene Smart-Home-Geräte wie Beleuchtung, Heizung oder Sicherheitskameras. Diese zentrale Steuerungsfunktion des Gaming-Fernseher macht den Xiaomi TV F Pro 75 2026 🛒 zu einem wichtigen Baustein eines vernetzten Zuhauses.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.