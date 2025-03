60 Prozent Rabatt: Aufregender Assassin’s Creed-Ableger für nicht einmal 25 Euro bei Amazon

In der aktuellen Rabattaktion bei Amazon wird ein aufregendes Assassin’s Creed-Spiel zu einem bemerkenswerten Preis angeboten, das euch eine Alternative zum neuen Shadows-Teil liefert. Die Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition ermöglicht euch ein tiefgehendes Eintauchen in das historische Bagdad des neunten Jahrhunderts.

Die beliebte Spielereihe von Ubisoft ist bekannt für ihre detailgetreuen historischen Settings und die Mischung aus Stealth-Action und Open-World-Erkundung. Bei diesem Deal könnt ihr euch die umfangreiche Deluxe-Edition sichern, die zusätzliche Inhalte gegenüber der Standardversion bietet und nun zu einem reduzierten Preis erhältlich ist.

Assassin’s Creed-Fans aufgepasst: Die Mirage Deluxe Edition gibt es jetzt gnadenlos günstig

Die Assassin’s Creed Mirage Deluxe Edition 🛒 ist derzeit von 59,99 Euro auf 23,99 Euro reduziert, was sie zu einer lohnenswerten Investition für Spielbegeisterte macht. In dieser Edition schlüpft ihr in die Rolle von Basim, einem gewitzten Straßendieb, der in den geschäftigen Gassen Bagdads im neunten Jahrhundert nach Antworten sucht. Seine Geschichte führt ihn zur geheimnisvollen Organisation der „Verborgenen“, durch die er zum Meisterassassinen aufsteigt.

Das Spiel kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück und fokussiert sich verstärkt auf Stealth-Elemente und präzise Attentate, im Gegensatz zu den umfangreichen Rollenspiel-Mechaniken der letzten Serienteile. Diese Rückbesinnung wird von vielen Fans der frühen Teile geschätzt, da es die ursprüngliche Assassinen-Erfahrung in einem moderneren Gewand bietet. Die Spielmechanik wurde verfeinert, sodass ihr nahtlos durch die Stadt navigieren und eure Ziele aus dem Hinterhalt ausschalten könnt.

Passend dazu: Assassin’s Creed Shadows im Test – Der Beweis, dass die Reihe einen Neustart braucht

Die detaillierte Nachbildung des mittelalterlichen Bagdad ist beeindruckend und bietet vier unterschiedliche Bezirke, die zum Erkunden einladen. Im Vergleich zu den weitläufigen Welten von Assassin’s Creed Valhalla oder Odyssey ist das Spielgebiet zwar kompakter, dafür aber dichter gestaltet und mit mehr interaktiven Elementen gefüllt. Die Bewohner*innen reagieren auf eure Handlungen, was die Immersion erhöht und die Spielwelt lebendig wirken lässt.

Zusatzinhalte der Deluxe Edition

Die Deluxe-Edition von Assassin’s Creed Mirage Deluxe 🛒 enthält neben dem Hauptspiel zusätzliche kosmetische Gegenstände und exklusive Quests, die das Spielerlebnis erweitern.

Da das Spiel zum Download konzipiert ist, solltet ihr zudem sicherstellen, dass genügend Speicherplatz auf eurer Konsole vorhanden ist. Eine externe Festplatte kann eine sinnvolle Ergänzung sein, besonders wenn ihr mehrere Spiele parallel installiert haben möchtet.

