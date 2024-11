600 Euro Rabatt am Black Friday: Gewaltiger LG OLED-Gaming-Monitor mit 45 Zoll & 240Hz zum Tiefstpreis

Am Black Friday findet ihr auf Amazon einen wirklich mächtigen OLED-Gaming-Monitor von LG mit einem starken Rabatt versehen. Das Highend-Modell wurde von 1.799,99 Euro auf nur 1.199,99 Euro reduziert, ihr spart also satte 600 Euro.

Der LG UltraGear OLED 45GS96QB-B kombiniert innovative OLED-Technologie mit einem durchdachten Design, das sich nahtlos in eurer Gaming-Setup integrieren lässt. Ein Highlight ist hier definitiv seine stolze Größe von 45 Zoll, doch auch seine rasante Reaktionsgeschwindigkeit und seine hohe Bildwiederholfrequenz können sich sehen lassen.

Am Black Friday im Amazon-Angebot: Großer OLED-Gaming-Monitor von LG drastisch reduziert

Mit seinem 45 Zoll großen OLED-Display bietet der Gaming-Monitor eine gestochen scharfe WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln. Dank der geschwungenen Form mit einer Krümmung von 800R wird das Bild in einer Weise präsentiert, die eure Wahrnehmung intensiviert und euch noch tiefer in die spannenden Storys eurer liebsten Videospiele eintauchen lässt. Die OLED-Technologie sorgt dabei für brillante Farben, einen möglichst echten Schwarzton sowie kristallklare Kontraste. Vergleichsportal Geizhals zufolge spart ihr gerade 600 Euro auf das Spitzenmodell und zahlt damit am Black Friday den historischen Tiefstpreis auf Amazon:

Der Gaming-Monitor ist speziell auf die Bedürfnisse von Zockerinnen und Zockern zugeschnitten. Eine extrem kurze Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden garantiert ruckelfreie Bewegungen, während die flotte Bildwiederholrate von bis zu 240 Hertz eine smoothe Darstellung selbst in anspruchsvollsten Spielszenen ermöglicht. Durch die Unterstützung von AMDs FreeSync Premium Pro-Technologie und die Kompatibilität mit NVIDIAs G-Sync wird ein störungsfreier Bildaufbau gewährleistet, bei dem Grafikkarte und Bildschirm synchronisiert werden.

Konsoleros dürfen sich ebenso freuen: Neben der herausragenden Bildqualität bietet der LG UltraGear auch zwei praktische HDMI 2.1-Anschlüsse, einen DisplayPort 1.4 und einen USB-C-Anschluss, der bis zu 65 Watt Ladeleistung liefert. Das schlanke Design mit einem optimierten Standfuß erlaubt eine einfache Platzierung und sorgt für einen geringen Abstand zur Wand, was gerade bei knapperen Platzverhältnissen einen Vorteil mit sich bringt.

Abgerundet wird das starke Seherlebnis aber erst über die Ohren – besser gesagt die eingebauten Stereo-Lautsprecher mit DepthSound-Technologie. So wird nicht nur die visuelle, sondern auch die akustische Qualität eurer bevorzugten Titel gewürdigt. Mit dem VESA Clear Motion Ratio-Zertifikat ausgestattet, setzt der LG UltraGear neue Maßstäbe für Gaming-Monitore und bietet euch die Chance, euer Spielgefühl auf ein ganz neues Level zu heben. Allerdings nur für eine begrenzte Zeit, denn der Deal auf Amazon läuft ausschließlich über den Black Friday.

Quellen: Geizhals, Amazon

