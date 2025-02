80 Euro Rabatt: Star Wars Outlaws in der Gold Edition schnappt ihr euch nur kurz so richtig günstig

Lichtschwert-Liebhaber*innen aufgepasst: Den aktuellen Ableger der Sternenkriegs-Saga in Videospielform bekommt ihr bei Amazon gerade zum Schnäppchenpreis. Star Wars Outlaws in der Gold Edition ist um knapp 80 Euro reduziert.

Statt der üblicherweise fälligen 119,99 Euro verlangt euch der Versandhausriese im Rahmen des zeitlich begrenzten Deals jetzt nur noch läppische 39,99 Euro ab. Bei den letzten Game Awards als eines der besten Action-Adventures nominiert, könnt ihr nun zum günstigen Angebotspreis abtauchen in Ubisofts Open World-Shooter.

Star Wars Outlaws: Gold Edition für 39,99 statt 119,99 Euro im Amazon-Angebot

Dabei spielt es gar keine Rolle, ob ihr auf der PS5 oder der Xbox Series die Triebwerke starten und eure Blaster abfeuern wollt: Dank Amazon bekommt ihr Star Wars Outlaws Gold Edition sowohl für Sonys als auch Microsofts aktuelle Konsolengeneration gerade zum Schnäppchenpreis. Das aufregende Abenteuer widmet sich der Geschichte der gesetzlosen Kay Vess, die sich nach Freiheit und der Flucht in eine friedvollere Galaxie sehnt.

Ihr erkundet die freie, dynamische Spielwelt mitsamt ihrer Gefahren und Herausforderungen, die euren Herzschlag höher treiben, während ihr ikonischen Schauplätzen aus den Filmen einen Besuch abstattet. Bei Amazon sichert ihr euch den Titel jetzt gnadenlos günstig:

In dem actionreichen Adventure steht das Schießen zwar im Vordergrund, dennoch ist auch euer strategisches Denken gefragt, wenn ihr mit der Erledigung gefährlicher Missionen, bei denen ihr euch dem gefürchteten Verbrechersyndikat stellt, betraut werdet. Dann bleibt euch nämlich die Wahl, entweder euer Eisen für euch sprechen zu lassen oder euch geschickt getarnt einer direkten Konfrontation zu entziehen, um die Schwachstellen eurer Gegenspieler taktisch klug auszunutzen.

Besonders cool: Jede Entscheidung nimmt unmittelbaren Einfluss auf euren Ruf in der Galaxis – was ein dynamisches und besonders immersives Spielgefühl beflügelt. Und was wäre ein Star Wars-Spiel ohne die Möglichkeit, euer ganz eigenes Raumschiff von Planet zu Planet zu bewegen. Dabei werdet ihr in das Cockpit katapultiert und findet euch in packenden Luftkämpfen wieder, bei denen euer Geschick an den Analogsticks ebenfalls abgefragt wird.

Inhalte der Gold Edition vorgestellt

Doch damit nicht genug: Wer noch tiefer in die weit entfernte Galaxis vordringen will, für den hat die Gold Edition von Star Wars Outlaws genau das Richtige an Bord. Neben dem Hautspiel bekommt ihr nämlich automatischen Zugang zum Season Pass, der euch wiederum mit zwei zusätzlichen Story Packs und der sofortigen Freischaltung der Zusatzmission Jabbas Schachzug versorgt.

Hinzu gesellen sich das Kesselflieger-Charakterpaket, das Vermächtnis des Jägers sowie das Kartell-Ronin-Paket, mit denen ihr von abwechslungsreichen kosmetischen Optionen für Kay und Nix Gebrauch machen dürft.

Passend dazu: Was wir von Star Wars Outlaws halten, verrät unser Test

Wollt ihr euch Ubisofts Open World-Shooter im Sternenkriegs-Gewand günstig sichern, solltet ihr euch aber beeilen: Die Star Wars Outlaws Gold Edition ist nur für eine begrenzte Zeit zum Angebotspreis auf Amazon erhältlich.

Quellen: Amazon, Ubisoft

