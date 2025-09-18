Nur 9,90 Euro: Ultra-beliebtes PS5-Spiel mit Top-Bewertungen für kurze Zeit zum absoluten Tiefpreis mitnehmen

Amazon präsentiert aktuell ein attraktives Angebot für Fans von Superhelden-Abenteuern: Marvel’s Avengers, ein populäres PS5-Spiel, das mit über 4.000 starken Bewertungen glänzt, ist deutlich im Preis reduziert. Mit dem Deal zahlt ihr nur noch 9,90 Euro für den Superheldenspaß der Extraklasse, was der Hälfte des ursprünglichen Preises entspricht.

Das Entwicklerstudio Crystal Dynamics hat mit Marvel’s Avengers 🛒 ein umfangreiches Third-Person-Action-Adventure geschaffen, das sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Erlebnisse bietet. Die Kombination aus kinoreifer Story-Kampagne und kooperativem Online-Gameplay spricht verschiedene Geschmäcker an. Ihr könnt zwischen solo gespielten Missionen und gemeinsamen Abenteuern mit bis zu drei weiteren Spielenden wählen.

Marvel’s Avengers beginnt seine Erzählung am sogenannten A-Day, als die berühmten Superhelden ein High-Tech-Hauptquartier in San Francisco eröffnen. Ein mysteriöser Feind sorgt jedoch für einen katastrophalen Unfall, der zur Auflösung des Teams führt. Fünf Jahre später beginnt das eigentliche Abenteuer, als die junge Kamala Khan sich aufmacht, die zerstreuten Helden wieder zu vereinen und eine neue Bedrohung durch die Organisation AIM zu bekämpfen. Bei Amazon zahlt ihr für das PS5-Spiel jetzt keine zehn Euro mehr:

Das Gameplay konzentriert sich auf charakterspezifische Fähigkeiten und Kampfstile. Captain America kämpft mit seinem ikonischen Schild, während Iron Man mit Repulsoren und Raketen agiert. Der Hulk setzt auf rohe Kraft und Nahkampfattacken, Black Widow nutzt Agilität und Gadgets, und Thor kombiniert Hammerschläge mit Blitzangriffen. Jeder Charakter verfügt über individuelle Skillbäume und Ausrüstungsoptionen, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen.

Die Anpassungsmöglichkeiten erstrecken sich sowohl auf Fähigkeiten als auch auf das Aussehen der Helden. Verschiedene Kostüme aus Comics, Filmen und originellen Designs lassen sich freischalten oder erwerben. Das Fortschrittssystem basiert auf Erfahrungspunkten und Ausrüstungsgegenständen, die in Missionen gefunden werden. Dabei könnt ihr eure Charaktere individuell entwickeln und an euren Spielstil anpassen.

Das Koop-System ermöglicht es vier Spielenden, gemeinsam gegen Bedrohungen anzutreten. Die Missionsstruktur wechselt zwischen story-getriebenen Kampagnen-Leveln und wiederholbaren Herausforderungen ab. Marvel’s Avengers 🛒 erfreute sich in der Vergangenheit regelmäßig an neuen Inhalten, darunter zusätzliche Charaktere und Missionen, die ohne weitere Kosten für Besitzerinnen und Besitzer des Basisspiels verfügbar sind.

Fans des Marvel-Universums finden auf der PlayStation 5 weitere spannende Titel, die das Superhelden-Erlebnis erweitern. Spider-Man: Miles Morales 🛒 bietet ein fokussiertes Action-Adventure mit dem jungen Spider-Man als Protagonist. Die offene Welt von New York lädt zum Erkunden ein, während das Schwungsystem ein einzigartiges Fortbewegungsgefühl vermittelt. Die Geschichte konzentriert sich auf Miles‘ Entwicklung als Held und bietet intensive Kämpfe gegen verschiedene Schurken.

Marvel’s Spider-Man Remastered 🛒 stellt das umfangreichste Superhelden-Erlebnis auf der Konsole dar. Peter Parkers Geschichte erstreckt sich über eine detaillierte Nachbildung von Manhattan mit zahlreichen Nebenmissionen und Sammelobjekten. Das Kampfsystem kombiniert Akrobatik mit verschiedenen Gadgets und Spinnenkräften. Die Remastered-Version nutzt die Leistung der PlayStation 5 für verbesserte Grafik und schnellere Ladezeiten.

Marvel’s Guardians of the Galaxy 🛒 bietet ein anderes Spielerlebnis mit Star-Lord als spielbarem Charakter. Die anderen Guardians agieren als computergesteuerte Teammitglieder, die durch Befehle koordiniert werden. Das Spiel setzt auf Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen, und kombiniert Action-Elemente mit Erkundung und Charakterinteraktionen. Die Dialoge und der Soundtrack schaffen eine authentische Guardians-Atmosphäre.

Wollt ihr erst einmal nur an der Seite von Captain America und Co. die Welt retten, solltet ihr euch beeilen: Marvel’s Avengers 🛒 ist nur für kurze Zeit so günstig zu haben, ehe für das PS5-Spiel wieder der ursprüngliche Preis auf Amazon aufgerufen wird.

