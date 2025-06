Nur 99,90 Euro: Gelobter Gaming-Monitor für PS5- & Xbox-Fans nur kurz im Amazon-Angebot

Ein gefeierter Gaming-Monitor von BenQ, der bei über 3.000 Rezensionen auf eine starke Wertung von 4,5 von fünf Sternen kommt, ist aktuell bei Amazon zu einem besonders attraktiven Preis erhältlich. Er bietet Gamer*innen eine solide Kombination aus Performance und Bildqualität.

Amazon reduziert den Preis des BenQ MOBIUZ EX240N 🛒 von 139 Euro auf mickrige 99,90 Euro und macht damit ein interessantes Angebot für preisbewusste Spielerinnen und Spieler. Die Ersparnis von knapp 40 Euro kann sich sehen lassen, bringt das Modell doch alles mit, was man zum Zocken am PC, der PS5 oder der Xbox braucht.

Beliebter Gaming-Monitor bei Amazon: Schnappt euch jetzt den BenQ MOBIUZ EX240N

Der BenQ MOBIUZ EX240N überzeugt mit einer Bildwiederholfrequenz von 165 Hertz, die für flüssige Bewegungen in schnellen Spielen sorgt. Diese hohe Refresh-Rate reduziert Bewegungsunschärfe erheblich und verschafft Nutzenden einen Vorteil in kompetitiven Titeln. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde minimiert zusätzlich die Eingabeverzögerung zwischen Mausklick und Bildschirmdarstellung. Bei Amazon findet ihr den beliebten Gaming-Monitor gerade für unter 100 Euro:

Das Full HD-Display mit 1.920 x 1.080 Pixeln liefert auf 24 Zoll eine ausreichende Pixeldichte für scharfe Darstellungen. Das matte Panel reduziert störende Reflexionen und ermöglicht auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein angenehmes Spielerlebnis. Das Kontrastverhältnis von 3.000:1 sorgt für kräftige Schwarzwerte und lebendige Farben.

Die HDRi-Technologie des BenQ Gaming-Monitors passt Helligkeit und Farbdarstellung automatisch an die Umgebungsbedingungen an. Diese intelligente Bildoptimierung arbeitet mit Sensoren, die sowohl den Bildschirminhalt als auch das Umgebungslicht analysieren. Zusätzliche Features wie Light Tuner und Black eQualizer optimieren die Sichtbarkeit in dunklen Spielbereichen.

Für Konsoleros bietet der BenQ MOBIUZ EX240N 🛒 Kompatibilität mit 120 Hz für PlayStation 5 und Xbox Series X über HDMI-Anschluss. Der integrierte Blue Light Filter und die Flicker-Free-Technologie schonen die Augen bei längeren Gaming-Sessions und reduzieren die Ermüdung.

Auch, was seine Audioqualität anbelangt, braucht sich das BenQ-Modell nicht zu verstecken. Für einen dynamischen Sound sorgen zwei 2,5-Watt-Lautsprecher sowie der DSP-Chip – inklusive treVolo-Sound mit drei angepassten Modi. Besser beraten seid ihr aber natürlich mit einem geeigneten Gaming-Headset.

Wollt ihr euch den BenQ MOBIUZ EX240N 🛒 zum Sparpreis schnappen, müsst ihr euch beeilen: Der günstige Gaming-Monitor ist nur für eine begrenzte Zeit im Angebot bei Amazon.

