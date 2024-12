Alan Wake 2: Gefeiertes Horror-Adventure für die PS5 jetzt zum bisherigen Tiefstpreis auf Amazon abstauben

Für alle, die sich beim Zocken nach einer möglichst intensiven Spielerfahrung sehnen, hat Amazon gerade das Richtige: Alan Wake 2, das hochgelobte Psycho-Horror-Adventure aus dem Hause Remedy, ist derzeit stark reduziert als PS5-Spiel in der Deluxe Edition erhältlich.

Alan Wake 2 verbindet fesselndste Erzählkunst mit packenden Action-Sequenzen und bietet eine der stärksten und immersivsten virtuellen Gruselgeschichten, die das Genre derzeit zu bieten hat. Nicht umsonst erhielt Remedy für seine Arbeit multiple Auszeichnungen, darunter den Game Award für das beste Narrativ im Jahre 2023.

Alan Wake 2: Tiefstpreis für die Deluxe Edition auf Amazon

Alan Wake 2 entführt euch in eine düstere Welt voller Mysterien und Gefahren. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten zweier Charaktere: Dem namensgebenden Hauptprotagonisten Alan und Saga Anderson. Während Wake in einer alptraumhaften Dimension darum kämpft, seine Realität zu verändern, untersucht Anderson eine Reihe geheimnisumwobener Ritualmorde in einer Kleinstadt. Durch die Augen beider Figuren erhascht ihr einzigartige Perspektiven – auf eine zusammenhängende Handlung.

Für gerade einmal schmale 47,99 Euro wird Alan Wake 2 in der Deluxe Edition für die PS5 aktuell zu einem – Vergleichsportal Geizhals zufolge – bislang ungeschlagenen Preis auf Amazon angeboten:

Ihr erkundet zwei unterschiedliche Welten – die malerische, jedoch unheimliche Landschaft rund um den Cauldron Lake und die düstere Dimension des sogenannten Dunklen Ortes. Jede Umgebung ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet und voller Herausforderungen, die euer taktisches Geschick und vor allem ein cleveres Ressourcenmanagement fordern.

Licht spielt dabei eine zentrale Rolle: Es dient nicht nur als Waffe gegen übernatürliche Feinde, sondern auch als Schutz vor der Dunkelheit.

Deluxe Edition-Boni & mehr

Die physische Version der Deluxe Edition bietet euch zusätzliche Erweiterungen und exklusive Inhalte, darunter kosmetische Gegenstände wie beispielsweise neue Waffen-Skins. Damit erweitert das gefeierte PS5-Spiel seine ohnehin umfangreiche Spielerfahrung noch einmal um etwas coolen, zusätzlichen Bonus-Content.

Alan Wake 2 ist weit mehr als nur ein spannendes Spiel: Es ist ein audiovisuelles Erlebnis, das die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 voll ausschöpft. Der Deal auf Amazon ist eine gute Gelegenheit, euch ein beeindruckendes Horror-Highlight zu sichern, das durch seine packende Story und intensive Atmosphäre überzeugt. Allerdings solltet ihr euch beeilen: Wie üblich ist das Angebot auf seiten des Versandhausriesen nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Geizhals, Amazon

