Amazon: Jetzt könnt ihr einen starken LG OLED-TV mit 65 Zoll & 120 Hertz zum Budgetpreis günstig wie nie abstauben

Ihr seid noch auf der Suche nach einem frischen Fernseher, um Serien, Filme und vor allem Spiele in höchster optischer Qualität zu genießen? Amazon hat mit einem leistungsstarken OLED-TV von LG jetzt genau das richtige Angebot für euch.

Dabei geht es ganz konkret um den LG OLED65CS6LA, den ihr aktuell sogar zum bislang niedrigsten Preis beim Versandhausriesen abstauben könnt. Für etwas mehr als 1.000 Euro bekommt ihr hier ein günstiges Gesamtpaket geboten, das kaum einen Wunsch offenlässt.

Amazon: Das hat der LG OLED-TV zum Schnäppchenpreis zu bieten

Für eine begrenzte Zeit bekommt ihr den OLED-TV von LG jetzt um ganze 16 Prozent reduziert – Vergleichsportal Geizhals zufolge der bislang günstigste Preis, den ihr für das 65 Zoll starke Modell in der Vergangenheit löhnen musstet. Ganz generell handelt es sich hierbei um ein vergleichbar günstiges Angebot, in dessen Budgetbereich in der Regel eher kleinere oder technisch schwächere Fernseher fallen. Doch ihr solltet euch beeilen, denn der Deal von Amazon ist ein befristetes Angebot:

LG OLED65CS6LA TV mit 65 Zoll und 120 Hz für 1.094 Euro bei Amazon kaufen🛒

Ersparnis: 16 Prozent

Sein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnet sich vor allem durch seine hohe Bildqualität in feinster 4K-Auflösung und seine hochwertige Verarbeitung aus. Der OLED-TV kommt mit einem starken Prozessor, bietet lebendige und realitätsgetreue Farben, ohne dass ihr erst etliche Einstellungen vornehmen müsst, und seine modernen Features wie HDR oder Dolby Atmos machen ihn zu einem ernstzunehmenden Mitbewerber auf dem Markt – selbst gegenüber wesentlich kostspieligeren Konkurrenten.

Vor allem für Gamer dürfte jedoch seine flotte Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz interessant sein, die gepaart mit Nvidias G-Sync- und AMDs FreeSync-Technologie sowie einem Auto Low Latency Mode (ALLM) und VRR für ein ruckelfreies und stets smoothes Seherlebnis sorgt. Gerade in Kombination mit einer der aktuellen Spielekonsolengenerationen, beispielsweise Sonys PlayStation 5, die ihr über den HDMI 2.1-Port anschließen könnt, ist dies ein maßgeblicher Vorteil – vor allem in wettbewerbsorientierten Multiplayer-Titeln.

Das gestochen scharfe Bild ebenso wie der vertretbare Klang der zwei integrierten Lautsprecher und des Subwoofers werden von verschiedenen Features, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, unterstützt. Und auf die sonst üblichen Funktionen eines Smart-TVs, beispielsweise eine integrierte Sprachassistenz oder Apps für Streaming-Anbieter, müsst ihr natürlich ebenso wenig verzichten. Wollt ihr also einen großen OLED-TV von einem namhaften Hersteller wie LG, solltet ihr euch das Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen.

Quellen: Amazon, Geizhals