Nur 29,99 statt 69,99 Euro: Beliebter PS5-Bestseller für kurze Zeit stark reduziert

Fans der Mana-Reihe aufgepasst: Der neueste Teil der beliebten Rollenspiel-Serie ist jetzt deutlich günstiger zu haben. Bei Amazon könnt ihr euch Visions of Mana für die PlayStation 5 sichern und in ein farbenfrohes Fantasy-Abenteuer eintauchen. Das erste große Hauptspiel der Serie seit über 15 Jahren bietet eine atmosphärische Welt voller Magie und spannender Kämpfe.

Die Mana-Serie genießt seit den 90er Jahren Kultstatus unter Rollenspiel-Enthusiasten und kehrt nun mit einem modernen Ableger zurück. Visions of Mana 🛒 überzeugt durch sein einzigartiges Elementarsystem und eine emotionale Geschichte rund um Freundschaft und Abenteuer. Ursprünglich für 69,99 Euro auf den Markt gebracht, ist der Titel jetzt für nur 29,99 Euro erhältlich.

Im aktuellen Amazon-Angebot Visions of Mana schlüpft ihr in die Rolle des jungen Val, der als Seelenwächter seine Jugendfreundin auf einer bedeutsamen Reise begleiten muss. Als Feuergeweihte wurde sie auserkoren, zum Mana-Baum zu reisen, um den Fluss der magischen Energie wieder herzustellen. Diese Tradition wird alle vier Jahre vollzogen, und dieses Mal liegt es an euch, für einen erfolgreichen Abschluss der Reise zu sorgen.

Das Kampfsystem des Spiels verbindet traditionelle Elemente der Serie mit modernen Mechaniken. Ihr könnt verschiedene Techniken einsetzen und die acht Elemente des Mana geschickt kombinieren, um gegen die zahlreichen Gegner bestehen zu können. Die Elementare – magische Wesen, die euch auf eurer Reise begleiten – verleihen euch zusätzliche Fähigkeiten und helfen euch dabei, verborgene Bereiche der Welt zu entdecken.

Grafisch präsentiert sich Visions of Mana in einem farbenfrohen Cel-Shading-Look, der dem Spiel einen fast märchenhaften Charakter verleiht. Die verschiedenen Landschaften, von üppigen Wäldern bis hin zu kargen Wüsten, gehen nahtlos ineinander über und laden zum Erkunden ein. Die Spielwelt erstreckt sich über mehrere Biome, die jeweils von einem der acht Elemente geprägt sind und ihre ganz eigene Atmosphäre bieten.

In Sachen Spielzeit erwartet euch eine etwa 25 bis 30 Stunden lange Haupthandlung, welche sich aber durch Nebenaufgaben und das Sammeln versteckter Gegenstände deutlich verlängern kann. Das Levelsystem ermöglicht es euch, eure Charaktere nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln und sie an euren persönlichen Spielstil anzupassen. Fans der früheren Spiele werden viele Anspielungen und Verbindungen zur Seriengeschichte entdecken können.

Wer das Spielerlebnis noch verbessern möchte, kann zu einem hochwertigen Gaming-Headset 🛒 greifen. Die atmosphärische Musik und die stimmungsvollen Soundeffekte kommen mit einem guten Klangbild noch besser zur Geltung. Je nach Plattform stehen verschiedene Modelle zur Auswahl, die sich optimal für Rollenspiele eignen.

Ein Controller mit programmierbaren Tasten 🛒 kann zudem das Spielerlebnis verbessern. Da das Kampfsystem von Visions of Mana verschiedene Kombos und schnelle Reaktionen erfordert, sorgt eine angepasste Tastenbelegung unter Umständen für mehr Komfort. Einige Controller bieten zusätzlich eine längere Akkulaufzeit oder ergonomische Griffe für ausgedehnte Spielsessions.

Wenn ihr euch Visions of Mana 🛒 mit dem starken Rabatt von 57 Prozent schnappen wollt, müsst ihr euch derweil beeilen. Das Angebot für die PS5-Version ist wie gewohnt nur für kurze Zeit verfügbar.

