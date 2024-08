Amazon: Optimal für PS5 & Xbox – Mächtiger LG OLED-TV für Gamer mit 120 Hertz zum Tiefstpreis

Ihr seid noch auf der Suche nach einem neuen Fernseher zum Zocken auf der PS5 und Xbox Series? Amazon bietet derzeit einen beeindruckenden LG 4K OLED-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz zum bisherigen Tiefstpreis an.

Der LG OLED65G29LA, der erst im Frühjahr des Jahres 2022 auf den Markt kam und somit noch zu den jüngeren Modellen zählt, kann dank der mitgelieferten Wandhalterung problemlos und professionell montiert werden. Und durch sein elegantes Gallery Design wird er auch optisch zu einem Hingucker.

Amazon: LG OLED-TV mit hervorragenden Features zum bislang günstigsten Preis mitnehmen

Der LG OLED TV gehört definitiv zur Highend-Kategorie unter den Gaming-Fernsehern. Die OLED-Technologie sorgt für tiefe Schwarzwerte und einen hervorragenden Kontrast, was sowohl Filme als auch Blockbuster aus der Gaming-Welt, beispielsweise den kürzlich erschienenen Elden Ring-DLC Shadow of the Erdtree, in ausgezeichneter Qualität darstellt. Der Fernseher ist ideal zum Zocken auf der Konsole, sei es auf der PlayStation 5 oder der Xbox Series X|S von Microsoft. Mit dem Amazon-Angebot ist er derzeit stark reduziert:

Laut dem Preisvergleichsportal Geizhals war der Smart-TV bis vor wenigen Tagen noch nie so günstig. In anderen Shops liegt der Preis jenseits der 1.500 Euro-Marke. Neben seiner Auflösung, der Bildschirmdiagonale und der hohen Bildwiederholfrequenz kann der LG OLED TV auch mit weiteren technischen Vorteilen punkten, auf die wir folglich noch einmal eingehen wollen.

Er verfügt über verschiedene Bildoptimierungssysteme wie Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und den AI Picture Pro-Modus. Die schnelle Reaktionszeit sorgt auch bei rasanten Bewegungen für ein flüssiges Spielerlebnis. Mit vier HDMI 2.1-Anschlüssen und der Möglichkeit, in 4K-Auflösung bei 120 Hz zu spielen, ist er perfekt für Konsolenspiele geeignet.

Auch PC-Spieler kommen auf ihre Kosten: Der Fernseher unterstützt Auto Low Latency Mode, kurz ALLM, eine variable Refresh Rate sowie AMDs FreeSync- und Nvidias G-Sync-Technologie. Wer also so oder so einen neuen Fernseher oder Bildschirm zum Zocken gesucht hat, kann mit dem Angebot von Amazon jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und dabei noch so richtig Geld sparen.

Quellen: Amazon, Geizhals