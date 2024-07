Amazon Prime Day: Flotte Frames bei hoher WQHD-Auflösung gefällig? Beliebte AMD-Grafikkarte zum Tiefstpreis macht es möglich

Wer seinem PC ein Upgrade der Extraklasse verpassen will, der sollte jetzt aufpassen: Im aktuellen Angebot zum Amazon Prime Day findet ihr eine besonders spannende AMD-Grafikkarte, mit der euch eine starke Kombination aus flotten Frames, bestechender Grafik und einem vertretbaren Preis geboten wird.

Mit der Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT von AMD hat der Versandhausriese am Tag des Sparens genau das Richtige für euch. Ursprünglich für 518,84 Euro gelistet, könnt ihr jetzt 43,95 Euro sparen und die geniale GPU Vergleichsportal Geizhals zufolge zum Tiefstpreis mitnehmen.

Amazon Prime Day: Das hat die Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT von AMD auf dem Kasten

Gar nicht oft findet man die Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT günstiger als 500 Euro in den Online-Shops – am Amazon Prime Day gibt es das beliebte AMD-Modell aber sogar zum bislang günstigsten Preis zu erstehen. Die Grafikkarte schafft den perfekten Spagat zwischen hochauflösendem WQHD und einer Leistungsfähigkeit, mit der ihr selbst in anspruchsvolleren Titeln wie Cyberpunk 2077 eine hervorragende Framerate erzielen könnt.

AMD Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT mit 16 GB für 474,89 Euro bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 8 Prozent

Die Sapphire Pulse Radeon RX 7800 XT-Grafikkarte zeichnet sich durch eine beeindruckende Kombination aus Performance und Effizienz aus, ideal für anspruchsvolle Gamer und Content Creator. Mit dem AMD Radeon VII als Grafik-Coprozessor und 16 Gigabyte GDDR6-Speicher seid ihr bestens für Spiele und Anwendungen in 1.440p sowie 4K gerüstet.

Dank fortschrittlicher Technologien zur Frame-Generierung und modernem Raytracing erlebt ihr Spiele und virtuelle Welten so immersiv wie nie zuvor. Die Kombination aus leistungsfähiger Hardware und innovativen Software-Features macht diese Grafikkarte fast schon zu einem unverzichtbaren Bestandteil jedes Gaming-PCs.

Die AMD-GPU bietet eine maximale Taktfrequenz von 2.430 Megahertz, was eine flüssige Darstellung selbst bei den anspruchsvollsten Spielen ermöglicht. Durch die Unterstützung der neuesten DisplayPort 2.1-Technologie sind zudem höchste Bildwiederholraten und eine makellose Bildqualität garantiert.

HDMI und DisplayPort als Videoausgabe-Interfaces sorgen für eine vielseitige Anschlussmöglichkeit an verschiedene Displays. Ob Sie nun ein atemberaubendes Gaming-Erlebnis genießen oder anspruchsvolle Grafikdesign-Arbeiten ausführen möchten, die Radeon RX 7800 XT ist für alle Herausforderungen gerüstet. Und mit dem Angebot zum Prime Day zahlt ihr bei Amazon weniger denn je – natürlich nur, solange der Vorrat reicht und das Shopping-Event läuft.

Quellen: Amazon, Geizhals