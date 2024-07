Amazon Prime Day: Für die brillante Bildqualität des riesigen Samsung 4K QLED-TV zahlt ihr gerade nur die Hälfte

Wer bei einem möglichst großen 4K-TV, am besten mit einem OLED– oder einem QLED-Panel, gleich Angst um sein Sparschwein bekommt, der kann aufatmen: Am Amazon Prime Day bekommt ihr allerhand Möglichkeiten zum Sparen.

Beispielsweise mit dem Samsung Q60C: Dieser kommt mit 65 Zoll, 4K-Auflösung und moderner QLED-Technologie, kostet aber nicht einmal mehr 800 Euro. Denn mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr satte 45 Prozent auf den ursprünglichen Preis.

Amazon Prime Day: Was den Samsung Q60C QLED 4K-TV so gut macht

Abgesehen von seiner begeisternden Bilddiagonale von stattlichen 165 Zentimetern hat der Samsung Q60C Smart-TV natürlich noch einiges mehr zu bieten. Während sich die 3.840 x 2.160 Pixel über die fortschrittlichen QLED-Panels hinter der Glasfront erstrecken, sorgt die ihnen innewohnende Quantum Dot-Technologie für bis zu 100 Prozent Farbvolumen mit lebensechten Nuancen in verschiedensten Helligkeitsbereichen. Hersteller Samsung beruft sich hierbei auf die Pantone-zertifizierte Darstellung – „der Inbegriff von Farbtreue“, wie es heißt. Bei Amazon zahlt ihr am Prime Day gerade keine 800 Euro mehr – Vergleichsportal Geizhals zufolge war das Modell selten und auch nur minimal günstiger.

Für das hervorragende und in den Rezensionen vielmals gelobte, brillante Bild sorgt natürlich auch Quantum HDR. Das Feature stellt einen hohen Kontrastumfang sicher und sorgt für filmreife Bilder auf dem Samsung-TV. Kein noch so kleines Detail bleibt euch verborgen, denn selbst in dunkelsten Serien- oder Spielszenen korrigiert sich die Helligkeit automatisch nach.

Für leidenschaftliche Videospielliebhaber*innen dürfte aber vor allem der Gaming-Hub von Samsung spannend sein. Hier stellt ihr eine direkte Verbindung zu euren liebsten Cloud Gaming-Plattformen her, während ihr ausgewählte Vorschläge zu neuen Titeln für eure Spielebibliothek findet. Auch der Auto Low Latency Mode, kurz ALLM genannt, dürfte sich lohnen, reduziert er Latenzen doch automatisch auf ein Minimum, wenn es mal etwas rasanter in euren Sessions zugehen sollte.

Die filigrane Formgestaltung des Samsung Q60C wird durch sein AirSlim Design beflügelt, sodass der Fernseher nahezu mit der Wohnzimmerwand verschmilzt. Und selbstredend sind auch die standardmäßigen Smart-TV-Features wie eine hilfreiche Sprachsteuerung mit an Bord. Lediglich auf eine flottere Bildwiederholrate jenseits der 60 Hertz – und demzufolge auch einen HDMI 2.1-Anschluss – müsst ihr verzichten. Wer ohnehin aber lieber Filme, Serien oder spannende Sport-Matches auf seinem Fernseher genießt, der dürfte mit dem Angebot von Amazon am Prime Day voll auf seine Kosten kommen.

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Quellen: Amazon, Geizhals