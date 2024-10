Amazon: Einen der besten PS5-Hits des Jahres bekommt ihr jetzt für weniger als die Hälfte des Preises

Bei Amazon bekommt ihr aktuell eines der besten PS5-Spiele aus 2024 zum bislang günstigsten Preis. Für den erst im Frühjahr dieses Jahres erschienenen Samurai-Story-Kracher Rise of the Ronin zahlt ihr jetzt nur rund 33,69 (UVP: 79,99 Euro).

Vor allem für Fans von Titeln wie Ghost of Tsushima, Nioh oder jüngeren Souls-Spielen wie Sekiro dürfte sich das PlayStation 5-Exclusive lohnen, doch auch alle anderen dürften mit dem Action-Adventure zum abenteuerlich günstigen Preis auf ihre Kosten kommen.

Amazon: Den PS5-Hit Rise of the Ronin zum Schnäppchenpreis erstehen

Wer Gefallen an einer weitläufigen, offenen Welt, einer spannenden Story und in Kämpfen klirrenden Klingen findet, der dürfte mit Rise of the Ronin ohnehin bestens bedient werden. Fans des PS5-Titels, der erst im März des Jahres sein Erscheinen feierte, loben vor allem das herausfordernde Kampfsystem, welches an Nioh und das Souls-Genre angelehnt ist, aber anpassbare Schwierigkeitsstufen mitbringt.

Kein Wunder: Hinter Rise of the Ronin sitzt das erfahrene Entwickler-Team von Ninja Gaiden und dem zuvor genannten Nioh. Das spiegelt sich in den Kämpfen, bei denen ihr euch einer großen Gegnerauswahl mit einer ebenso großen Auswahl an Nahkampfwaffen stellen könnt – oder ihr sie aus der sicheren Distanz mit historischen Feuerwaffen zur Strecke bringt.

Aber auch die authentische japanische Kultur, Geschichte und Umwelt sowie die mehrdimensionalen Charaktere werden hervorgehoben. Angesiedelt ist Rise of the Ronin im Jahre 1863: Nach drei Jahrhunderten der Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats kreuzen die Schwarzen Schiffe des Westens an den Grenzen auf. Das Land der aufgehenden Sonne versinkt heimgesucht von Krieg, Krankheit und politischen Unruhen im Chaos. Als namenloser Krieger wählt ihr euren eigenen Weg, um das Schicksal Japans zu entscheiden.

Besonders cool: Die Geschichte bleibt tatsächlich dynamisch, was bedeutet, dass sich eure Entscheidungen und die Bündnisse, die ihr mit den Charakteren eingeht, direkt auf sie auswirken. Dafür sorgt auch ein komplexes System, das euch nicht selten vor die eine oder andere schwierige Wahl stellt. Abgerundet wird das Action-Adventure von einem stimmungsvollen Setting, das von den grafischen Möglichkeiten der PS5 profitiert. Wenn ihr euch trotz des Hammerpreises auf Amazon noch unsicher sein solltet, empfehlen wir euch, einen Blick in unseren Test zu Rise of the Ronin zu werfen.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.