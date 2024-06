Amazon: 1 TB NVME SSD von Kingston im Angebot um 22 Prozent reduziert

Amazon hat aktuell ein besonders günstiges Angebot für speicherhungrige PC-Gamer im Angebot. Die Kingston NV2 M.2 2280, eine NVMe SSD mit PCIe 4.0 und einem Terabyte Speicher, gibt es derzeit zum deutlich günstigeren Preis.

Normalerweise zahlt ihr im Rahmen der unverbindlichen Preisempfehlung 73,99 Euro für das Speicherplatz-Upgrade. Mit dem Deal des Versandhausgiganten sind es allerdings nur noch günstige 57,77 Euro, die ihr für die schnelle SSD von Kingston löhnen müsst.

Amazon: NVMe SSD von Kingston mit 2 TB über 50 Prozent günstiger im Angebot

Neben dem satten Speicherplatz von einem Terabyte weiß die NVMe SSD von Kingston auch mit ihren weiteren technischen Spezifikationen zu überzeugen. Mit modernster PCIe 4.0-Technologie ausgestattet, erreicht sie eine rasante Lesegeschwindigkeit von ganzen 3.500 Megabyte pro Sekunde. Auch ihre Schreibgeschwindigkeit von 2.800 MB/s kann sich sehen lassen.

Ersparnis: 22 Prozent

So schafft ihr nicht nur ausreichend Platz für ausschweifende Titel, sondern sorgt außerdem für maximale Geschwindigkeit in den Ladebildschirmen. Die Leistung der SSD von Kingston dürfte euch einige Jahre glücklich machen, so dass ihr erst einmal nicht an ein weiteres Speicher-Upgrade denken müsst.

Wer sich neben einer passenden SSD noch nach weiteren Hardware-Verbesserungen umsieht, wird auch weiterhin in den Angeboten von Amazon fündig.

