Amazons PS5-Bestseller #1 & Spiel des Jahres-Favorit nur wenige Tage nach Release im Angebot

In einer Videospielwelt, in der Storytelling oft ein Schlüsselfaktor ist, bietet das von Kritik und Fans gleichermaßen gefeierte Clair Obscur: Expedition 33 ein wahrlich einzigartiges Erlebnis. Das PS5-Spiel verbindet rundenbasierte Rollenspiel-Mechaniken mit innovativen Echtzeit-Elementen und einer fesselnden Geschichte. Aktuell könnt ihr bei Amazon von einem attraktiven Preisangebot profitieren und in die vom Frankreich der Belle Époque inspirierte Fantasiewelt eintauchen.

Entwickelt von Sandfall Interactive mit der Unreal Engine 5, präsentiert sich Clair Obscur: Expedition 33 🛒 als visuell beeindruckendes Debüt-Spiel des Studios. Die Kombination aus atemberaubender Grafik und einem emotionalen Soundtrack schafft eine immersive Atmosphäre, die Spielerinnen und Spieler von der ersten Minute an in ihren Bann zieht. Erst vor wenigen Tagen erschienen, gilt das Game bereits als einer der heißesten Kandidaten für den Titel als Spiel des Jahres 2025.

Der reguläre Preis von 49,99 Euro wurde auf 44,99 Euro reduziert, was Clair Obscur: Expedition 33 zu einem noch attraktiveren Augenschmaus macht. Das PS5-Spiel revolutioniert das klassische JRPG-Genre durch ein reaktives Rundenkampfsystem, das mit Echtzeit-Aktionen erweitert wird. Ihr könnt eure Gruppe von Entdeckerinnen und Entdeckern nach eurem eigenen Spielstil zusammenstellen und anpassen. Bei Amazon zahlt ihr für das Rollenspiel, welches erst am 24. April dieses Jahres erschienen ist, jetzt nur kurze Zeit zehn Prozent weniger:

Die Charaktere lassen sich durch Ausrüstung, Werte, Fertigkeiten und Synergien individualisieren. Besonders hervorzuheben ist die aktive Kampfkomponente. In Echtzeit könnt ihr ausweichen, parieren und kontern, Kombos durch perfekte Angriffsrhythmen durchführen und mit dem „Freies Zielen“-System direkt die Schwachpunkte eurer Gegner anvisieren. Der wild klingende Mix bereitete uns in unserem Test derartig viel Spaß, dass wir von 4P.de zum ersten Mal in der Geschichte unseres Portals die Höchstwertung in einem unserer stets kritischen Spieletests zückten und schon jetzt von „unserem GOTY“ sprechen.

Die Handlung des Spiels ist ebenso fesselnd wie einzigartig. Ihr begleitet Gustave, Maelle und ihre Gefährt*innen auf einer verzweifelten Mission. In dieser Welt erwacht einmal im Jahr die mysteriöse Malerin und malt eine Zahl auf ihren Monolithen – jede Person in diesem Alter verwandelt sich daraufhin in Rauch und verschwindet. Die Geschichte beginnt, als die Malerin kurz davor steht, die Zahl „33“ zu malen, und eure Expedition die letzte Chance hat, den Todeskreislauf zu durchbrechen.

Die Erkundung der Spielwelt bietet zahlreiche visuelle Höhepunkte. Neben der geheimnisvollen Insel von Visages und dem Vergessenen Schlachtfeld könnt ihr noch viele weitere atemberaubende Landschaften durchstreifen. Auf eurer Reise entdeckt ihr versteckte Quests und Geheimnisse, die die Hintergrundgeschichte vertiefen und zusätzliche Herausforderungen bieten.

Für die bestmögliche Erfahrung mit Clair Obscur: Expedition 33 🛒 empfiehlt sich ein hochwertiger Fernsehbildschirm mit 4K-Auflösung und HDR-Unterstützung. Die in Unreal Engine 5 entwickelte Grafik kommt so optimal zur Geltung und lässt die fantasievolle Welt in all ihrer Pracht erstrahlen. Ein Fernseher mit geringer Eingabeverzögerung (Input Lag) verbessert zudem das Spielgefühl bei den Echtzeit-Elementen des Kampfsystems.

Hochwertige Gaming-Kopfhörer, beispielsweise Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless-Headset 🛒, vervollständigen das Erlebnis und lassen euch den emotionalen Soundtrack und die atmosphärischen Soundeffekte des PS5-Spiels in all ihrer Tiefe genießen. Dies ist besonders wichtig, da die akustische Untermalung einen wesentlichen Teil der immersiven Erfahrung darstellt und euch tiefer in die mysteriöse Welt der Malerin eintauchen lässt.

Wollt ihr euch das gefeierte PS5-Spiel, welches sich mit ziemlicher Gewissheit noch über den einen oder anderen prestigeträchtigen Preis in der Videospielindustrie freuen darf, günstig sichern, müsst ihr euch sputen. Das Amazon-Angebot für Clair Obscur: Expedition 33 🛒 ist wie gewohnt nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

