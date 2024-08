Angebot: Der vielleicht beste Gaming-Stuhl für den heißen Sommer

Sommer, Sonne und Schwitzen gehören zusammen, wie Klimakatastrophe und Methanemissionen. Denn mal ehrlich: Wer während einer amtlichen Gaming-Session das Zielkreuz aus den Augen verliert, will der Schweiß ungeniert in die Augen tropft, hat sich entweder die Augenbrauen abrasiert, oder Höchsttemperaturen fordern schlicht ihren Tribut – und als Folge werdet ihr werdet bei einer zünftigen Retro-Session Quake 3 Arena ungestüm weggebürstet.

Damit trotz bulliger Hitze wenigstens für Komfort für Sitzfleisch und Rücken gesorgt wird, könnte ein Gaming-Stuhl von WOLTU lohnen. Schließlich versprechen Schlagwörter wie „atmungsaktiv“, „ergonomisch“ und „Lendenkissen“ Bequemlichkeit satt.

Der Gaming-Stuhl zum Sommer 2024?

Zumindest was die Bewertungen der Käufer*innen beim Online-Händler Amazon angeht, kann sich diese Sitzgelegenheit zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Gamer-Girls und -Boys (und allen dazwischen und außerhalb) sehen lassen: Über 2.050 Personen haben bisher auf amazon.de eine Sternebewertung dagelassen – die mit einem Durchschnittswert von 4,4 von maximal 5 möglichen Sternen mehr als vernünftig ausfällt.

Im Produkttest bei unseren Kolleg*innen von der Welt konnte vorliegender Gaming-Stuhl sogar die Schulnote sehr gut mitnehmen. Mitunter die starke Tragfähigkeit oder die Wippfunktion wurden als Vorteile herausgestellt. Alleine das Fehlen einer Massagefunktion und einer Integration für Bluetoot-Boxen wurde als Nachteile angekreidet.

Rabatt: 3 Prozent

Polsterung (unterm Popes), Pneumatik (in der Höhenverstellung) und PvP vorm Monitor: Sitzkomfort für Gamer*innen von WOLTU. Credit: WOLTU GmbH

In der dazugehörigen Produktbeschreibung spricht WOLTU, abseits von üblichen Marketing-Superlativen, von einer einziehbaren Fußstütze – was wir uns wirklich saugemütlich vorstellen, denn so lässt sich der Zocker von Welt nach einer fordernden Session Unreal Tournament selbige Fußstütze bis zu 45 Zentimeter ausklappen, und der geschundene Gamer-Leib zusammen mit der neigbaren Rückenlehne in eine horizontale Position bringen – um sich einen Power Nap zu gönnen.

Ich hab‘ Rücken – WOLTU auf Amazon.de hat Lösung

Seien wir mal ehrlich: Ob eSports eine richtige Sportart ist, darüber will WOLTU mit seinem Gaming-Stuhl bestimmt kein Urteil aussprechen. Wohl aber dürften die Tourniere rund um LoL, CS2 oder StarCraft die vielleicht einzige Sportart weltweit sein, die sich durch langes Sitzen auszeichnet – weshalb sich euer Rücken irgendwann bemerkbar machen dürfe. Und da Rückenschmerzen die Lebensqualität eher schmälern, verspricht dieser Gaming-Stuhl eine ergonomische Form inklusive Unterstützung für Rücken, Nacken, Taille, Hüfte und Beine.

Das hört sich ziemlich vollumfänglich an – und ja: Die Rückenlehne, mit massiver Strahlrahmenstruktur im Inneren und hochdichtem Schaumstoff drumherum, wirkt der Produktbeschreibung nach zu urteilen sanft und kuschelig. Also: Nackenventilator um den Hals gelegt, Wasserkühlung am Tower-PC angeschmissen, den neuen WOLTU-Gaming-Stuhl unter den Allerwertesten geschoben – und schon kann der Sommer das Thermometer zum Platzen bringen, oder?

Oder nicht, wenn man nicht weiß, was gezockt werden soll. Für diesen Notfall können wir euch nur einige Rollenspiel-Klassiker zum Sonderpreis ebenfalls bei amazon.de ans Herz legen.

Quelle: Welt