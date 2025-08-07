Für PS5 & Xbox: Ultra-beliebtes Assassin’s Creed-Spiel für kurze Zeit knallhart reduziert

Amazon bietet derzeit eine satte Preisreduzierung für das von Fans gefeierte Assassin’s Creed Shadows in der Limited Edition als Xbox– und PS5-Spiel. Das neueste Abenteuer des erfolgreichen Franchise von Ubisoft verspricht ein einmaliges Spielerlebnis im feudalen Japan und kombiniert dabei zwei völlig unterschiedliche Protagonist*innen mit jeweiligen Kampfstilen.

Die Limited Edition von Assassin’s Creed Shadows 🛒 umfasst neben dem Hauptspiel zusätzliche Inhalte wie das Charakterpaket Sekiryuu mit exklusiven Ausrüstungssets, die Quest Ein Hundeleben sowie die geplante Erweiterung Die Klauen von Awaji. Durch die starke Preissenkung von bis zu 24 Prozent erhalten Interessierte die Möglichkeit, erheblich zu sparen und gleichzeitig in den Genuss der umfangreichsten Version des Spiels zu kommen.

Assassin’s Creed Shadows für PS5 & Xbox im Amazon-Angebot

Assassin’s Creed Shadows entführt euch in die späte Sengoku-Periode Japans und erzählt die miteinander verflochtenen Geschichten zweier faszinierender Charaktere. Naoe, eine geschickte Shinobi-Assassinin aus der Provinz Iga, verkörpert die klassischen Stealth-Elemente der Serie, während Yasuke als mächtiger afrikanischer Samurai einen direkteren, kampforientierten Ansatz repräsentiert. Diese Dualität ermöglicht es euch, zwischen völlig unterschiedlichen Spielstilen zu wechseln und dabei die bevorzugte Herangehensweise zu wählen.

Bei Amazon bekommt ihr das Spiel für PS5 und Xbox Series jetzt zum Schnäppchenpreis:

Die offene Spielwelt erstreckt sich über das gesamte feudale Japan und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Schauplätzen. Von majestätischen Burgstädten über geschäftige Hafenviertel bis hin zu stillen Schreinen und malerischen Landschaften – jede Region wurde mit großer Detailtreue gestaltet. Besonders hervorzuheben ist das dynamische Wettersystem, das zusammen mit dem Wechsel der Jahreszeiten für eine lebendige und sich stetig verändernde Umgebung sorgt.

Als Naoe nutzt ihr die Dunkelheit und Schatten zu eurem Vorteil. Die Umgebung reagiert auf jeden eurer Schritte, wodurch strategisches Denken und präzise Planung entscheidend werden. Mit Werkzeugen wie Kunai, Shuriken und Rauchbomben lenkt ihr Wachen ab, während der Greifhaken neue Bewegungsfreiheiten eröffnet. Die versteckte Klinge bleibt dabei das ultimative Werkzeug für lautloses Eliminieren. Yasuke hingegen setzt auf rohe Gewalt und Kampfkunst, wobei ein umfangreiches Waffenarsenal von Katana über Kanabou bis hin zu Bögen zur Verfügung steht.

Das Spionagesystem stellt einen weiteren Kernaspekt dar. Durch das Sammeln von Informationen und den Aufbau eines eigenen Netzwerks von Verbündeten erschließt ihr neue Möglichkeiten und Zugänge. Jeder rekrutierte Charakter bringt einzigartige Fähigkeiten mit, die eure Missionen auf unterschiedliche Weise unterstützen können. Diese strategische Komponente verleiht Assassin’s Creed Shadows 🛒 eine zusätzliche Tiefenebene, die über das reine Action-Adventure hinausgeht.

Perfekte Ergänzungen für das Gaming-Setup

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich die Kombination mit hochwertigen Audio-Lösungen. Ein qualitatives Gaming-Headset wie das SteelSeries Arctis 7P 🛒 oder das Sony PULSE 3D 🛒 ermöglicht es, die atmosphärischen Klänge des feudalen Japans vollständig zu erfassen. Die räumliche Audiokulisse trägt erheblich zur Immersion bei, insbesondere bei den Stealth-Sequenzen als Naoe, wo jedes Geräusch über Erfolg oder Entdeckung entscheiden kann.

Für Sammlerinnen und Sammler könnte das offizielle Assassin’s Creed Shadows Artbook 🛒 eine reizvolle Ergänzung darstellen. Diese Bücher enthalten üblicherweise Konzeptzeichnungen, Charakterskizzen und Einblicke in den Entwicklungsprozess. Alternativ bieten sich thematisch passende Merchandise-Artikel wie Repliken der im Spiel verwendeten Waffen oder Kleidungsstücke an, die das Spielerlebnis über den Bildschirm hinaus erweitern.

Damit der Ausflug in das feudale Japan auch garantiert ein Augenschmaus ist, findet ihr günstige Gaming-Fernseher hier:

Wollt ihr euch die Limited Edition von Assassin’s Creed Shadows 🛒 günstig schnappen, solltet ihr euch aber beeilen: Das Xbox- beziehungsweise PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot auf Amazon.

