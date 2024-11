Astro Bot: Das vielleicht beste PS5-Spiel des Jahres gibts schon am Black Friday zum Tiefstpreis

Am Black Friday findet sich auf Amazon eine wahrhaft galaktisch-günstige Gelegenheit sich für Gamerinnen und Gamer: Das PS5-Spiel Astro Bot ist derzeit zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Der beliebte Titel erschien erst vor wenigen Wochen, gilt seitdem aber als heißer Kandidat für den Award als bestes Spiel des Jahres – in gleich mehreren Kategorien.

Mit dem Deal des Versandhausriesen spart ihr satte 20 Euro auf den regulären Vollpreis von 69,99 Euro und das schon kurz nach dem Release von Astro Bot am 6. September. Euch erwartet ein hochgelobtes Abenteuer, das mit beeindruckender Grafik, innovativem Gameplay und der Immersion des DualSense Wireless-Controllers begeistert, indem es die Möglichkeiten eurer PlayStation 5 voll ausschöpft.

Astro Bot: Gefeierter Game of the Year-Anwärter am Black Friday stark reduziert bei Amazon

Astro Bot lädt euch auf eine intergalaktische Reise ein, bei der ihr mehr als 50 Planeten erkundet, um eure gestrandete Crew vor ihrem bitteren Schicksal zu bewahren. Dabei erwarten euch zahlreiche Herausforderungen und brandneue Power-ups, die nicht nur ordentlich Abwechslung in das Gameplay bringen, sondern euch dazu anregen, mal etwas kreativ und um die Ecke zu denken. Mit präzisen Bewegungen, die perfekt auf den DualSense Wireless-Controller abgestimmt sind, wirkt jedes Manöver spürbar lebendig in euren Händen. Vergleichsportal Geizhals zufolge zahlt ihr am Black Friday sogar den bislang günstigsten Preis für Astro Bot bei Amazon:

Die liebenswert erzählte Geschichte des Spiels beginnt mit einem Angriff auf das Mutterschiff der PlayStation 5, der eben jenes schwer beschädigt und die Crew im gesamten Universum verstreut zurücklässt. Ihr schlüpft in die Rolle des kleinen, aber cleveren Astro, einem Roboter, der sich aufmacht, seine Truppe zu retten und das Schiff zu reparieren. Das niedliche, narrative Setting bietet einen spannenden Rahmen für actionreiche Missionen und überraschende Wendungen.

Neben dem abwechslungsreichen Gameplay besticht Astro Bot durch die Integration von zahllosen ikonischen Kultfiguren aus der PlayStation-Welt. Diese sorgen für einen zusätzlichen nostalgischen Charme und machen das Spiel vor allem für langjährige Fans von Sonys Spielekonsole zu einer erlebnisreichen Zeitreise. Die innovativen Power-ups, darunter Raketen oder federnde Hiebe, steigern nicht nur den Spielspaß, sondern beweisen, dass es nicht immer nur auf die Größe ankommt.

Mit der Black-Friday-Aktion bei Amazon bietet sich euch eine hervorragende Möglichkeit, das brandneue PS5-Spiel günstig schon jetzt günstig in die Finger zu bekommen und die Abenteuer mit Astro und seinen Freunden selbst zu erleben. Falsch machen könnt ihr dabei ohnehin nichts, denn neben den GOTY-Nominierungen bei den diesjährigen Game Awards gab Astro Bot auch in unserem Test eine glänzende Figur ab. Zu viel Zeit lassen solltet ihr euch jedenfalls nicht, denn der Deal ist wie immer nur begrenzt verfügbar.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.