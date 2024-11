Bequem & bei Amazon beliebt: Diesen Gaming-Sessel nehmt ihr gerade für knapp 100 Euro mit

Für Freunde des Komforts hat Amazon aktuell eine ebenso günstige wie gemütliche Gelegenheit parat. Ihr bekommt einen bequemen, ergonomischen Gaming-Sessel, der beim Versandhausriesen zu den 20 beliebtesten zählt, um ganze 20 Prozent reduziert und zahlt so nur etwas mehr als 100 Euro.

Wer also noch nach einem robusten und verstellbaren Untersatz sucht, bei der auch nach Stunden des Sitzens keine Muskelpartie kreischt, kann hier satte 40 Euro sparen. Der Chef-Sessel von Songmics kommt mit einer Vielzahl an Funktionen, die sowohl beim Zocken als auch bei der Arbeit im Homeoffice zu eurer vollen Entspannung beitragen.

Im Amazon-Angebot mit starkem Rabatt: Das kann Songmics ergonomischer Gaming-Sessel

Bei seinem ergonomischen Gaming-Sessel legt Songmics besonderen Wert auf ein durchdachtes, das System für den maximalen Komfort. Die dick gepolsterte Sitzfläche ist aus hochdichtem Schaumstoff gefertigt, sodass ihr auch nach stundenlangen Spiele-Sessions noch bequem sitzt. Auf der großzügigen Sitzfläche von 54 mal 51 Zentimetern finden selbst die größten Gamerinnen und Gamer unter uns auch eine angenehme Sitzposition, während sich das weiche Kunstleder spielend leicht reinigen lässt. Ihr braucht euch also nicht darum sorgen, dass euer Stuhl nach kurzer Zeit nicht mehr gepflegt wirkt. Mit dem Amazon-Deal nehmt ihr ihn jetzt statt seinem ursprünglichen Preis von 147,99 Euro deutlich günstiger mit:

Dank seiner verstellbaren Rückenlehne und der solide gefertigten Fußstütze könnt ihr euch ganz hervorragend eine Auszeit von hektischen Partien oder langen Arbeitstagen in eurem Thron genehmigen. Die Rückenlehne ist zwischen 90 und 135 Grad neigbar, wodurch ihr eure Sitzposition jederzeit individuell anpassen könnt – ideal, wenn ihr bei intensiven Matches in eine aufrechte Haltung wechseln oder beim Schauen eurer liebsten Filme und Serien zurücklehnen möchtet. Auch die Kopfstütze ist nicht nur abnehmbar, sondern auch flexibel einzustellen, was den individuellen Komfort zusätzlich beflügelt.

Weitere Pluspunkte des Songmics Gaming-Sessels sind die synchron verstellbaren Armlehnen und die Stabilität bietende Lendenstütze, die vor allem euren Nacken und Rücken entlasten sollen. Besonders bei ausgiebigeren Sitzzeiten ist dies ein wichtiger Aspekt, um Verspannungen zu vermeiden und eine gesündere Körperhaltung zu fördern. Dank der Gasdruckfeder, die in 120.000 Sicherheitstests geprüft wurde, und des robusten Fußkreuzes hält der Sessel bis zu 150 Kilogramm Körpergewicht stand.

Der Songmics-Stuhl kombiniert Stabilität und Flexibilität in einem stilvollen Design. Seine hochwertigen Rollen lassen ihn mühelos über jede Fläche gleiten, sodass ihr ihn bei Bedarf ohne großen Kraftaufwand bewegen könnt. Ob im Homeoffice oder beim Gaming – der Sessel passt sich euren Bedürfnissen ideal an und sorgt dafür, dass ihr stets gelassen arbeiten oder spielen könnt. Weniger Gelassenheit solltet ihr allerdings an den Tag legen, wenn ihr euch den Deal nicht entgehen lassen wollt. Wie üblich ist das Amazon-Angebot für den beliebten Bestseller nur von begrenzter Dauer.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.