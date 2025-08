Bis zu 50 Prozent Rabatt: 5 starke PS5-Spiele bekommt ihr jetzt knallhart reduziert

PlayStation-Fans aufgepasst: Derzeit könnt ihr bei Media Markt ein paar schöne Rabatte auf zahlreiche PS5-Spiele rausschlagen. Darunter sind absolute Kracher der vergangenen Jahre, für die ihr momentan zum Teil nur den halben Preis zahlt.

Wer also noch ein bisschen was auf dem Pile of Shame liegen und zudem noch etwas übrig hat für gruselige Spannung, atemberaubende offene Welten und kultige Space-Action, könnte bei diesen Angeboten fündig werden.

PS5-Spiele im Angebot: Horizon im Doppelpack

Der Anfang macht mit Horizon: Forbidden West eines der spektakulärsten PS5-Spiele aus der Anfang-Ära Sonys Current Gen-Konsole. Das opulente Open World-Action Adventure setzt dort an, wo Vorgänger Horizon: Zero Dawn aufgehört hat und lässt euch wieder auf den Spuren der Abenteurerin Aloy folgen. Diese reist in ein von ihrem Volk für gewöhnlich gemiedenes Land – große Gefahren erwarten sie im Westen, und das nicht nur durch die nie zuvor gesehenen Maschinenwesen. Das ohnehin schon beeindruckende Zero Dawn bekommt mit Forbidden West auf der PS5 einen umso würdigeren Nachfolger.

Und wer Aloys Abenteuer in humorvoller und spielerischer Weise erleben will, kann auf Lego Horizon Adventures zurückgreifen, das erst im vergangenen Herbst erschienen ist. Dort macht sich die taffe Kriegerin mit ihren Freunden ebenfalls auf eine gefährliche, aber auch unterhaltsame Reise – typischen Lego-Quatsch wie lustigen Kostümen und Bau-Spaß inklusive. Ein etwas anderer Take auf das Franchise und vielleicht eine optimale Möglichkeit, dieses dem Nachwuchs unter den Videospielfans nahezubringen.

Lego Horizon Adventures für 39,99 Euro bei Media Markt kaufen 🛒.

Ersparnis: 42 Prozent

Noch nicht genug von Action Adventures: Dann auf in eine weit, weit entfernte Galaxie, wo die Schmugglerin Kay Vess und ihr knuffiger Weltraum-Axolotl Nix euch in ein packendes Abenteuer mitnehmen. Star Wars Outlaws ist eine der wenigen Möglichkeiten, das beliebte Space-Epos in einem Open World-Game zu erleben, also sollten sich Fans das Spiel von Ubisoft aus dem letzten Jahr nicht entgehen lassen. Weltraumschlachten, Schmuggler-Aufträge und heikle Deals mit Verbrecher-Syndikaten gehören zum Alltag in diesem Spiel – und ihr müsst eure Rolle darin perfekt spielen.

Star Wars Outlaws für 29,99 Euro bei Media Markt kaufen 🛒.

Ersparnis: 40 Prozent

Hier habt ihr auch noch ein paar Angebote zur PlayStation 5:

Beliebtes Resident Evil-Remake für die Hälfte

Mit dem Remake zu Resident Evil 4 hat Capcom eine wahre Meisterleistung vollbracht und das ursprünglich 2005 erschienene Horror-Survival in neuem Glanz erstrahlen lassen. Die Story um Kult-Charakter Leon S. Kennedy reißt auch gut zwanzig Jahre später die Fans von den Sitzen und hat die 2023 erschienene Neuauflage zu einem der beliebtesten Remakes überhaupt gemacht. Wer den Knaller noch einmal als Rundumerneuerung erleben oder überhaupt erstmals in das vielleicht populärste Horror-Franchise eintauchen will, hat mit dem um die Hälfte reduzierten Preis jetzt ein echtes Argument.

Resident Evil 4 Remake für 19,99 Euro bei Media Markt kaufen 🛒.

Ersparnis: 50 Prozent

Schlussendlich geht es noch einmal hoch hinaus und rasant durch die Häuserschluchten von New York, denn mit Spider-Man: Miles Morales geht ihr mit einer der freundlichsten aller Spinnen aus der Nachbarschaft auf Verbrecherjagd. Der junge Miles muss dabei nicht nur aufpassen, wem er seine geheime Identität anvertraut, er muss auch den fordernden Spagat zwischen Familienverpflichtungen und dem Schutz der Stadt schaffen. Zum Glück hilft ihm mit Peter Parker ein Gleichgesinnter und auch sein Onkel hat eine geheime Identität, die bei dem Abenteuer nützlich ist.

Wer jetzt nicht fündig geworden ist, kann ja noch ein bisschen weiter suchen. Der Elektronikgigant bietet auf jeden Fall noch Rabatte auf weitere große PS5-Spiele.

Quelle: Media Markt

