Bis zu 56 Prozent Rabatt auf Amazon: Sichert euch jetzt diese Spieleperlen für Xbox und PlayStation

Amazon holt wieder die dicken roten Rabattschilder aus dem Lager und pappt sie an einige ohnehin schon schicke Games, unter anderem Spiele-Highlights aus dem letzten Jahr. Dabei kriegt ihr für die einen Titel 50 Prozent Rabatt oder mehr, für andere müsst ihr gerade einmal einen Zwanni auf die Ladentheke legen.

Wenn euch also das Spielejahr noch nicht genug geboten hat oder ihr ein bisschen was nachzuholen habt, könnt ihr beim Versandgiganten stöbern – und euch dann plattformübergreifend selbst beglücken.

Amazon: Die Preise purzeln bei Star Wars Outlaws, Assassin’s Creed und Co.

Den Anfang macht mit Star Wars Outlaws einer der aufsehenerregendsten Titel des vergangenen Sommers. Zunächst zugegebenermaßen mit Skepsis betrachtet, hatte Entwickler Ubisoft jedoch nachgebessert und das Spiel auf einen besseren Stand gebracht. Besonders Star Wars-Fans dürften sich in der Open World pudelwohl fühlen. Und wenn der putzige Nix nicht euer Herz im Sturm erobert, dann wissen wir auch nicht weiter. Bei Amazon spart ihr in der exklusiven Limited Edition satte 56 Prozent.

Bleiben wir bei Ubisoft und wenden uns mit Assassin’s Creed einer ihrer populärsten Reihen zu. Mit Assassin’s Creed Mirage geht das Franchise zurück zu seinen Wurzeln und orientiert sich mehr in Richtung der ersten Teile als an den Open World-Titeln. Der abgespeckte Umfang bei gleichbleibender Prämisse schlägt sich auch im geringeren Preis nieder, den Amazon noch einmal dick rabattiert.

Einer der kreativsten Indie-Titel des letzten Jahres war sicherlich The Plucky Squire (oder Der kühne Knappe, wie er in deutscher Lokalisierung hieß). Der spannende Ansatz mit dem Wechsel von comichaftem 2D-Look in eine verspielte 3D-Perspektive wurde ergänzt durch ein charmantes Setting und ein Gameplay, das auch dem Zocker*innen-Nachwuchs gerecht wird. Die von Amazon angebotene Deluxe Edition für PlayStation 5 und Nintendo Switch beinhaltet eine Sammlerbox samt Artbook mit 108 Seiten und den Soundtrack auf CD.

The Plucky Squire Deluxe Edition für PlayStation 5 für 44,03 Euro bei Amazon kaufen

Ersparnis: 20 Prozent

Fans der Teenage Mutant Ninja Turtles können sich seit letztem Herbst mit dem Titel „Die Mutanten sind los“ austoben. Der Grafikstil ist an den letzten Film des Kröten-Quartetts, Mutant Mayhem, angelehnt. Alleine oder im Koop-Modus machen Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo nicht nur den Untergrund unsicher und müssen sich in rasanten und farbintensiven Kämpfen mithilfe von April und Splinter neuen Gefahren stellen. PS4 und PS5-Version sind bei Amazon jetzt um die Hälfte reduziert

