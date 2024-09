Bluetooth-Kopfhörer im Amazon-Angebot: Soundcore P3 um die Hälfte reduziert

Amazon bietet derzeit generalüberholte Soundcore P3 Bluetooth-Kopfhörer zu einem satten Preis von 31,99 Euro an: Das sind ganze 47 Prozent Rabatt. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Anker verfügen über aktive Geräuschunterdrückung, eine lange Akkulaufzeit und sehr gute Audioqualität.

Das Modell ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Die kompakte Ladehülle passt in die Hosentasche, was die Kopfhörer praktisch für den mobilen Einsatz macht. Für alle, die ein kompaktes Gerät zum fairen Preis suchen, sind die Soundcore P3 eine Überlegung wert.

Amazon: Soundcore Bluetooth-Kopfhörer im Angebot

Die Soundcore P3 Bluetooth-Kopfhörer 🛒 passen mit der kompakten Ladehülle in die Hosentasche, was die Kopfhörer praktisch für den mobilen Einsatz macht. Durch insgesamt sechs Mikrofone soll die Qualität von Telefonaten verbessert werden. Die P3 unterstützen kabelloses Laden – legt das Case dafür einfach auf ein geeignetes Ladepad.

Eine Besonderheit der In-Ears ist die BassUp-Technologie. Sie analysiert das Klangprofil und verstärkt die tiefen Frequenzen. Dadurch wird der Bass intensiver wahrgenommen. Von außen kommt durch das Active Noise Cancelling dagegen wenig durch – die Geräuschunterdrückung der Soundcore P3 bietet drei Modi: Transport, Outdoor und Indoor. Diese ermöglichen es, Umgebungsgeräusche je nach Situation auszublenden.

Auch interessant: Star Wars Outlaws im Test: So gut ist Ubisofts Open World-Shooter – mit Video

Generalüberholt mit Garantie

Die Soundcore P3 Bluetooth-Kopfhörer 🛒 wurden gemäß den Vorgaben von Amazon Renewed überprüft und gereinigt. Generalüberholte Produkte sind voll funktionsfähig und können je nach Zustand leichte bis sichtbare Gebrauchsspuren aufweisen. Die Zustandsbeschreibung der hier verlinkten Kopfhörer lautet „hervorragend“. Sie weisen demnach keine Anzeichen von kosmetischen Schäden auf, die aus einer Entfernung von 30 cm sichtbar sind.

Dafür kommen die P3s mit weiteren nützlichen Funktionen daher: Über die zugehörige App lässt sich ein Gaming-Modus mit reduzierter Latenz aktivieren. Zusätzlich gibt es einen Schlafmodus für die Wiedergabe von Musik oder beruhigenden Klängen beim Einschlafen.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.