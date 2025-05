Brandneuen PS5-Bestseller nur kurz nach Release deutlich reduziert im Angebot abstauben

Mit Indiana Jones und der Große Kreis kehrt das wohl bekannteste Archäologie-Abenteuer zurück und ist aktuell zu einem günstigeren Preis zu haben. Das erst am 17. April erschienene PS5-Spiel ist bei Amazon nun reduziert erhältlich. Die von MachineGames entwickelte und von Bethesda veröffentlichte Hommage an den beliebten Filmhelden bietet ein packendes First-Person-Abenteuer, das euch zu exotischen Schauplätzen rund um den Globus führt.

Fans des abenteuerlustigen Professors können sich freuen, denn Indiana Jones und der Große Kreis 🛒 ist derzeit von 79,99 Euro auf 69,99 Euro heruntergesetzt. Die Videospielumsetzung platziert sich zeitlich zwischen den Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Der letzte Kreuzzug und verspricht eine wahrhaft cineastische Erfahrung mit der charakteristischen Mischung aus Erkundung, Rätseln und Action, für die die Filmreihe bekannt ist.

Indiana Jones und der Große Kreis: Neues PS5-Spiel im Amazon-Angebot

In Indiana Jones und der Große Kreis schlüpft ihr in die Rolle des ikonischen Archäologie-Professors im Jahr 1937. Die Geschichte dreht sich um die Suche nach dem sagenumwobenen Großen Kreis, nach welchem auch finstere Kräfte trachten. Das Spielerlebnis ist als First-Person-Adventure konzipiert, was euch einen immersiveren Einblick in die Welt von Indiana Jones ermöglicht als die isometrische Perspektive früherer Spiele der Reihe. Bei Amazon schnappt ihr euch das gerade erst für die PS5 veröffentlichte Spiel jetzt schon vergünstigt:

Die Spielwelt erstreckt sich von den Hörsälen des Marshall College bis zu den Pyramiden Ägyptens und versunkenen Tempeln in Sukhothai. Im Gegensatz zu vielen Open-World-Titeln setzt MachineGames auf einen Mix aus linearem, storybasiertem Gameplay und offeneren Arealen, in denen ihr euren Erkundungsdrang nach Belieben ausleben könnt. Diese Struktur erinnert an die fokussierte Erzählweise der Filme, bietet aber dennoch genügend Freiheit für eigene Entdeckungen.

Lesetipp: Indiana Jones und der Große Kreis im Test: Dieser Peitschenschlag verhallt schnell

Das Kampfsystem integriert Indiana Jones‘ ikonische Peitsche als zentrales Element. Diese kann vielseitig eingesetzt werden – zum Ablenken von Gegnern, zum Entwaffnen oder für direkte Angriffe. Ähnlich wie in den Uncharted-Spielen für PlayStation wechseln sich Erkundungs- und Kampfsequenzen mit Rätseln ab, die euer logisches Denkvermögen fordern. Die Entwickler*innen haben Wert darauf gelegt, dass sich die Rätsel organisch in die Geschichte einfügen und die archäologischen Kenntnisse des Protagonisten widerspiegeln.

Technisch nutzt das Spiel die Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 für detaillierte Umgebungen und flüssige Animationen. Mit Ladezeiten von nur wenigen Sekunden dank der schnellen SSD der Konsole werden die zahlreichen Ortswechsel nahtlos umgesetzt. Die Grafik ist nicht fotorealistisch, sondern setzt auf einen stilisierten Look, der die Atmosphäre der 1930er Jahre einfängt und dem Charme der Filme gerecht wird.

Ergänzende Inhalte und Sammlerstücke

Für Fans, die noch tiefer in das Abenteuer eintauchen möchten, bietet die Premium Edition von Indiana Jones und der Große Kreis 🛒 zusätzliche Inhalte. Diese umfasst den Story-DLC Der Orden der Riesen, der noch 2025 veröffentlicht werden soll und die Geschichte um ein zusätzliches Kapitel erweitert. Außerdem enthalten sind ein digitales Artbook mit Konzeptzeichnungen und das Tempel des Todes-Outfit, das an den zweiten Film der Reihe erinnert.

Als Ergänzung zum Spiel könntet ihr euch die 4K Ultra HD-Versionen der Original-Filme zulegen, um die vollständige Geschichte von Indiana Jones zu erleben. Diese wurden erst kürzlich mit verbesserter Bildqualität neu aufgelegt und bieten den perfekten Filmabend vor oder nach euren Spielsessions.

Für PlayStation 5-Nutzende, die ihre Spielerfahrung optimieren möchten, empfiehlt sich der DualSense-Controller 🛒 in der limitierten Edition, der mit seinem haptischen Feedback das Knallen der Peitsche und andere charakteristische Aktionen spürbar macht. Außerdem verbessert ein hochwertiges Headset wie das hauseigene Pulse 3D Wireless 🛒 die Immersion durch den vom legendären John Williams inspirierten Orchestersoundtrack und die atmosphärischen Umgebungsgeräusche der exotischen Schauplätze.

Sammler*innen finden bei spezialisierten Händlern auch Merchandise-Artikel wie Repliken von Indiana Jones‘ Hut oder Statuen des Charakters, die als Dekoration neben der Konsole eine gute Figur machen und die Begeisterung für die Reihe unterstreichen. Wollt ihr euch Indiana Jones und der Große Kreis 🛒 vergünstigt schnappen, müsst ihr euch aber beeilen: Das taufrische PS5-Spiel ist nur für eine begrenzte Zeit im Amazon-Angebot.

